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泰國政府宣布，自2025年1月1日起，全面禁止進口塑膠廢棄物，藉此推動國內塑膠回收，提升資源利用效率，並減少未使用塑膠廢棄物的累積量，減少對環境和人體健康的威脅。根據《民族報》（The Nation）報導，泰國過去允許塑膠廢棄物的進口，以補充工廠生產所需的塑膠原料，但這些進口必須經工業署核准。今年2月，泰國內閣會議便要求相關部門提出解決方案，規範塑膠廢棄物的使用與管理，最終於12月初通過自然資源與環境部的禁令提案。泰國商業部國外貿易署署長阿拉達（Arada Fuangtong）表示，政府已通知所有進口商，必須在2024年12月底前完成塑膠廢棄物的所有進口和處理程序，以確保禁令順利實施。此舉也將徹底結束泰國對外國塑膠廢棄物的依賴。泰國內閣會議同時要求相關部門依循生物、循環與綠色（BCG）經濟模式，進一步推動國內塑膠廢棄物的回收再利用。阿拉達指出，這項禁令有助於減少塑膠廢棄物帶來的環境污染與健康危害，同時推進泰國的綠色經濟發展，為永續經濟模式打下堅實基礎。