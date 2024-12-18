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▲聯名紙杯2款限定紙杯身有「飛天小女警款」及反派「阿米巴幫款」。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲超萌「限量磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」讓人尖叫。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲全部收集讓4位主角手牽手。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲「飛天小女警盲盒」開抽送好多配件可換裝的絨毛娃娃。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波還設計「飛天小女警」紅包袋。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波開喝台灣「茂谷柑」搭配黃金烏龍調配的「蜜柑烏龍」新品。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

太可愛了吧！萬波島嶼紅茶最新聯名「飛天小女警」，跟上Y2K風潮打造花花、泡泡、毛毛三位主角及壞蛋魔人啾啾2款繽紛紙杯身，還開喝台灣茂谷柑搭配黃金烏龍誕生的「蜜柑烏龍」新品，12月20日上市「大杯折10元」喝3天，Uber Eats限店「買一送一」優惠。最讓人尖叫的是，加購「娃娃盲盒」限量磁吸牽手絨毛玩偶週邊，竟然還送娃娃太陽眼鏡、小包包、珍奶等配件可以換裝，萌到不行。美好事物代表的「飛天小女警」帶來可愛正義，萬波島嶼紅茶最新聯名「飛天小女警」！推出2款限定紙杯身，「飛天小女警款」除了有主角花花、泡泡、毛毛身影，還寫上「糖、香料、 一切美好的事物」經典台詞；反派款則是壞蛋魔人啾啾「阿米巴幫」。這次竟然推出超萌「限量磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」，打造有豐富配件的4款角色，為每個玩偶設計專屬太陽眼鏡、小包包、甚至還有珍珠奶茶等配件，而且娃娃的手部都有磁力設計，收藏多款就能讓大家一起手牽手，還能互相交換配件裝扮，實在巨可愛。2025年1月10日起，只要購買萬波限定合作新品「蜜柑烏龍」大杯，即可以390元加購「飛天小女警盲盒」一個（單筆限購一個）；單筆飲品消費滿200元（含以上），即贈送限量「飛天小女警紅包袋」乙包（一包二入，不得累贈；每間門市數量有限，售完為止）。為迎接新的一年，萬波島嶼紅茶推出選用台灣「茂谷柑」搭配黃金烏龍，調配而成的「蜜柑烏龍」新品，酸甜果味香氣十足，還喝得到黃金烏龍特有的甘醇茶感；並象徵著柑橘在東方文化中代表「大吉大利」意涵，祝福來年吉利又多金。全新「蜜柑烏龍」12月20日全台上市，統一售價中杯55元、大杯65元，甜度、冰量皆可調整（不提供常溫、熱飲）。「蜜柑烏龍」開賣首三日12月20日至12月22日，「大杯折10元」優惠喝3天（限門市現場購買，每間門市每日限量100杯；甜度冰量需為萬波推薦「微糖少冰」即可享有折扣）。而外送平台Uber Eats上還有台北衡陽店翠涎香檸綠、大青梅果綠「買一送一」限店優惠