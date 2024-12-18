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由臺灣亞洲交流基金會（臺亞會）主辦的2024「越南電影日」於12月15日在台北光點華山電影館熱鬧登場，吸引近500位觀眾參與。這次活動以越南影像藝術為主題，透過電影呈現越南豐富的文化與歷史，深化台越文化連結，並展現新南向政策在文化交流上的豐碩成果。影展由臺亞會與越南藝文組織Hanoi Grape Vine合作策劃，精選三部具有代表性的越南電影，包括票房鉅作《我愛鄭公山》、榮獲柏林影展「最佳首部電影」的《小懶猴不哭》，以及摘得阿姆斯特丹國際影展「最佳國際導演獎」的紀錄片《迷霧中的孩子》。影展特別規劃三個單元，從經典時代回顧到新銳導演視角，以及聚焦真實社會的紀錄作品，全方位展現越南電影的創意與文化深度。活動當天，多位重要來賓出席開幕式，包括駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）、文化部交流司長紀東陽，以及臺亞會董事長蕭新煌。蕭新煌致詞時表示，電影作為文化交流的重要象徵，這次活動呈現出越南電影的音樂、家庭、傳統與現代議題。他強調，未來將持續推動相關電影活動，深化新南向政策下的文化合作，並期待未來能將台灣文學與藝術介紹至越南，促進更深層次的文化互動。武進勇則指出，這次活動讓台灣觀眾更深入了解越南的生活與文化，三部獲獎作品充分展現了越南的社會特質。他表示，除了經貿合作外，文化交流正是兩國友誼的重要橋樑。國家文化藝術基金會董事長林淇瀁分享道：「雖然天氣寒冷，但這些越南電影如同暖爐般溫暖人心。」他提到，10月時，臺亞會與成功大學越南研究中心攜手越南兩大文化機構簽署合作備忘錄，為台越文化合作奠定了新的里程碑，未來將持續推動藝術、文學與電影多方面的合作。除了電影放映，現場還設置越南文化體驗區，提供來自越南的知名品牌「Cộng Cà Phê共咖啡」以及銘記越南餐廳的特色咖啡與小吃，讓觀眾沉浸在越南文化的氛圍中。活動反應熱烈，展現台越文化交流的成功與潛力。