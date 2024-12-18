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▲節目《綜藝新時代》班底們穿韓國傳統服飾。（圖／民視提供）

▲籃籃反串學長帥氣登場，但阿翔穿起女學生服演起學妹嚇壞全場眾人。（圖／民視提供）

節目《綜藝新時代》本週體驗韓國觀光公社員工的工作。眾人到了一間海景咖啡廳，職人教大家在韓國點「美式咖啡」，只要說「啊啊」就可以，籃籃豪氣的「啊啊」被眾人笑說很像小兄弟，讓籃籃連忙阻止大家不要再講了，連網路上都有人開始留言叫她小兄弟了，而巫苡萱帶著嬌媚的「啊啊」，讓店員害羞紅著臉幫她點咖啡，不只這樣，她還事先做功課，知道頂樓有無邊際泳池，還換上泳裝大拍網美照。一開場眾人穿韓國傳統服飾，手持太極扇，開心的翩翩起舞，畫面彷彿回到《大長今》中的經典畫面。不擅於舞蹈的阿翔卻被楊繡惠吐槽舞姿說：「你是在指揮交通喔！」職人曾珮瑀出場介紹著韓國昌原市，不僅是重工業蓬勃發展，還是有舉辦各種慶典活動的觀光勝地。主持人們品嚐著全球首喝的海藏酒，楊繡惠笑著看著阿翔說，他喝了燒酒後臉色變得紅潤不少，而籃籃緊接著表示阿翔的臉沒有了之前「死黑」的感覺的，不知該高興還是難過的阿翔只好皺著眉苦笑著，沒想到巫苡萱有趣的接著說著：「你本來是印堂發黑，現在是整張臉均勻紅潤！」聽完的阿翔決定多喝幾口，來幫自己「均勻一些」。眾人來到有復古韓國街景的長生浦鯨魚文化村，體驗早期韓國人表達心意的方式。大家上演了一段愛情咖啡廳短劇，籃籃反串學長帥氣登場，但阿翔穿起女學生服演起學妹嚇壞全場眾人，藝人上演一段阿翔學妹追求籃籃學長的戲碼，現場不只籃籃看到阿翔扮相笑到NG連連，連職人和工作人員都看的頻頻笑場，直呼阿翔裝扮相實在太經典！