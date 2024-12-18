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越南胡志明市首條捷運—捷運1號線「濱城-仙泉」（Ben Thanh - Suoi Tien）線，將於12月22日正式營運。這條全長20公里的捷運線施工歷時12年，由日本援建，作為胡志明市緩解交通壅塞的重要交通建設，寄予厚望。捷運1號線的開通，不僅刷新越南目前已啟用捷運中的最長距離，也為越南帶來了全新的城市軌道交通體驗。捷運1號線全長約20公里，途經市中心、東北區以及多所大學。路線包含3公里的地下段與3座地下車站，其餘為高架段，共設11站。整段捷運行駛時間僅需30分鐘，是越南目前唯一擁有地下車站且全線距離最長的捷運線。根據越南大團結報（Dai Doan Ket）報導，這項工程總投資額達43.7兆越南盾（約新台幣557億元），建設過程中獲得日圓貸款支持，由多家日本企業共同參與。捷運的技術和建設水準，讓胡志明市捷運成為越南城市交通現代化的重要里程碑。票價方面，捷運1號線根據距離收費，單程票價為7000至2萬越南盾（新台幣約9元至25元）。另有優惠套票，包括日票（4萬越南盾）、3日票（9萬越南盾）及月票（30萬越南盾），且營運首月將提供30天免費搭乘服務，吸引民眾試乘。越南目前已有3條捷運正式投入運營。除了胡志明市捷運1號線外，其餘兩條位於河內市。其中，「吉靈－河東」（Cat Linh-Ha Dong）線由中國援建，於2021年11月通車，全長13公里，設12站；「仁-河內火車站」（Nhon-Ga Ha Noi）線由法國援建，全長12.5公里，目前僅高架段8.5公里計畫於2024年8月開通，剩餘4公里地下段預計2027年完工。