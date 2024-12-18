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中國成熟製程晶片席捲全球，傳出拜登政府緊接著將對中國發起301條款調查，明年上任的川普政府也預計會減少晶片法案優惠改課徵關稅。經濟部次長陳正祺今（18）日評估，川普新政對台灣半導體先進製程衝擊小，接下計劃把本土先進製程IC設計比率從現今的39%提升至43%，拉大與成熟製程差距。陳正祺今日出席三三會進行專題報告，提到過去拜登政府僅有針對特定產業，如半導體回到美國本土生產，同時也祭出《晶片法案》吸引各國公司落地。然而，川普上任後可能會減少《晶片法案》優惠，並改以課徵高額關稅。而這對於台灣的影響，他預估，對於台灣先進製程衝擊小、成熟製程轉單效益。他進一步提到，中國成熟製程產量增加，對於全世界半導體產業造成很大的衝擊，再加上拜登政府有意對中國成熟半導體進行301調查，再加上後續川普政府的關稅政策，都會產一定影響。對此，台灣在半導體、機械供應鏈在全球都占有一席之地，台灣半導體接下來要發展先進製程和先進封裝，目前在台灣的設計大概39%要提升到43%，逐步提高，我們必須要拉大跟傳統製程之間的差距、開發新世代的技術，就包括異質整合等等。另外，陳正祺表示，AI研發創新也是重要政策，除了持續推動「AI產業化、產業AI化」，接下來很重點也是在於培養台灣AI人才，預計4年要達到2萬人。