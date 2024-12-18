本月分的新莊國家影視聽中心吹起濃厚的「韓風」，除了有難得一見的「請回答！韓國近代史經典電影選」，將多部在台未曾上映或絕少重映的經典影片呈現在觀眾眼前，還要在本月28日舉辦「韓情末末」年末派對，以市集搭配歌舞表演讓遊客天冷不畏寒流來襲，再加上館內播映的韓國名片與現場KPOP音樂、舞蹈表演，給大家一個充滿韓國氣氛的週末，大家還能品味韓國燒酒以及熱騰騰的韓風美食，提前感受跨年的狂熱。
國影中心舉辦年末韓風派對 現場有吃有喝有逛還有舞蹈與音樂表演
隨著〈APT.〉等洗腦順耳的韓流音樂席捲全球，人們聽到就忍不住隨節奏舞動，韓國獨特的文化已全面進入大家的生活。國家影視聽中心特別為呼應本月主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」，加碼舉辦「韓情末末」派對，將與「好日市集」以及音樂品牌「民生電氣 Minelectro Inc.」合作，從28日（週六）下午開始，精彩節目連續登場，現場將邀請到新銳踢踏舞表演團體「踢踏電台Tap Radio」，以及音樂人「民生電氣」與「 DJ QuestionMark」接力演出。新莊影視聽中心戶外廣場在活動當天會設置30多個韓國主題的復古攤位，下午兩點到晚上9點，讓遊客盡情享受不同的韓式美食、以及選購韓國文創產品，憑影視聽中心會員可現場免費兌換價值約150元的「限量韓風美食」，限定加碼換完為止。
兩部精彩韓片分別主打舞蹈和音樂 有感動、有熱血看完大滿足
館外的活動熱鬧，館內則會播映《搖擺男孩》與《初戀三重奏》這兩部具備音樂歌舞元素的選片。《搖擺男孩》描述在韓戰期間，美軍為美化戰俘營形象籌組踢踏舞團，反動分子、女翻譯、朝鮮戰俘、中國戰俘組成舞團「Swing Kids」，在動盪時代踩踏出內心的澎湃節奏。本片集結韓國男團EXO成員之一都敬秀、實力派演員吳正世，以及百老匯演員兼踢踏舞蹈家Jared Grimes共同演出，在令人眼睛一亮的卡司陣容和十足聲光效果中，也能看見電影故事背後的歷史意涵。
《初戀三重奏》則來到民歌盛行的1970年代，韓戰後西洋音樂大為流行，年輕人透過音樂傳達民族文化的覺醒力量。首爾民歌聖地「C'est Si Bon」咖啡館的男子三重唱正嶄露頭角，他們的戀情也隨著歌曲悠揚萌芽。本片邀請到韓劇《請回答1994》的「垃圾哥」鄭宇、《異能》女主角韓孝周、《未生》姜河那、趙福來主演，青春氣息加上巨星展現好歌喉，錯過可惜。「韓情末末」年末派對看完電影憑票根一張，即可至大廳指定攤位兌換一杯「夜間限定燒酒調酒」！更多資訊可上國家電影及視聽文化中心官網 https://www.tfai.org.tw/zh/查詢。
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隨著〈APT.〉等洗腦順耳的韓流音樂席捲全球，人們聽到就忍不住隨節奏舞動，韓國獨特的文化已全面進入大家的生活。國家影視聽中心特別為呼應本月主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」，加碼舉辦「韓情末末」派對，將與「好日市集」以及音樂品牌「民生電氣 Minelectro Inc.」合作，從28日（週六）下午開始，精彩節目連續登場，現場將邀請到新銳踢踏舞表演團體「踢踏電台Tap Radio」，以及音樂人「民生電氣」與「 DJ QuestionMark」接力演出。新莊影視聽中心戶外廣場在活動當天會設置30多個韓國主題的復古攤位，下午兩點到晚上9點，讓遊客盡情享受不同的韓式美食、以及選購韓國文創產品，憑影視聽中心會員可現場免費兌換價值約150元的「限量韓風美食」，限定加碼換完為止。
兩部精彩韓片分別主打舞蹈和音樂 有感動、有熱血看完大滿足
館外的活動熱鬧，館內則會播映《搖擺男孩》與《初戀三重奏》這兩部具備音樂歌舞元素的選片。《搖擺男孩》描述在韓戰期間，美軍為美化戰俘營形象籌組踢踏舞團，反動分子、女翻譯、朝鮮戰俘、中國戰俘組成舞團「Swing Kids」，在動盪時代踩踏出內心的澎湃節奏。本片集結韓國男團EXO成員之一都敬秀、實力派演員吳正世，以及百老匯演員兼踢踏舞蹈家Jared Grimes共同演出，在令人眼睛一亮的卡司陣容和十足聲光效果中，也能看見電影故事背後的歷史意涵。
《初戀三重奏》則來到民歌盛行的1970年代，韓戰後西洋音樂大為流行，年輕人透過音樂傳達民族文化的覺醒力量。首爾民歌聖地「C'est Si Bon」咖啡館的男子三重唱正嶄露頭角，他們的戀情也隨著歌曲悠揚萌芽。本片邀請到韓劇《請回答1994》的「垃圾哥」鄭宇、《異能》女主角韓孝周、《未生》姜河那、趙福來主演，青春氣息加上巨星展現好歌喉，錯過可惜。「韓情末末」年末派對看完電影憑票根一張，即可至大廳指定攤位兌換一杯「夜間限定燒酒調酒」！更多資訊可上國家電影及視聽文化中心官網 https://www.tfai.org.tw/zh/查詢。