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▲俄羅斯核生化防禦部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov）中將，今（17）日於莫斯科住處附近遭炸彈襲擊身亡，烏克蘭安全部門聲稱對這起攻擊負責，俄羅斯方面則將此案定調為「恐怖主義行為」。（圖／美聯社／達志影像）

▲俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫中將在莫斯科被炸彈炸死。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯核生化防護部隊指揮官基里洛夫中將（Igor Kirillov）與其助手波里卡波夫（Ilya Polikarpov）17日在莫斯科遭炸彈襲擊身亡，俄羅斯調查委員會18日稱已經逮捕一名29歲烏茲別克人，雖未公布此人姓名，但稱該名烏茲別克公民涉嫌按照烏克蘭的指示進行這次炸彈襲擊，指控這是烏克蘭情報部門策劃的恐怖主義行為。根據《半島電視台》報導，俄羅斯調查委員會稱，經俄羅斯聯邦安全局（FSB）、俄羅斯內政部與俄羅斯調查委員會聯合調查，殺死基里洛夫中將與其助手波里卡波夫的炸彈襲擊嫌犯已經在莫斯科被逮捕，嫌犯是一名1995年出生的烏茲別克籍人士。俄方指出，嫌犯供稱是被烏克蘭情報部門招募，依照烏方指示炸死基里洛夫，並且獲得烏方承諾能在事成之後，拿到10萬美元（約新台幣325萬元）賞金，還可以移居至歐盟國家。俄羅斯聯邦安全局稱，嫌犯依照烏克蘭指示，在抵達莫斯科並拿到自製爆炸裝置之後，將裝有炸彈裝置的電動滑板車放在基里洛夫所居住的建築物入口，隨後便到附近一台租來的汽車上進行監視，等到基里洛夫與助手走到爆炸範圍時，再遠端操控引爆炸彈。針對這起事件，烏克蘭安全局（SBU）先前也向《半島電視台》聲稱對此案負責，並指俄羅斯化武指揮官基里洛夫是「合法目標」，因其犯下戰爭罪。基里洛夫自2017年起擔任俄軍核生化防護部隊（RKhBZ）司令，負責應對核輻射、化學及生物污染威脅，是俄軍重要的防護力量。他曾多次在公開場合指控烏克蘭計畫使用放射性物質攻擊，並被英國指控參與違禁化武的部署行動。今年10月，基里洛夫被英國列入制裁名單。