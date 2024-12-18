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▲在各類創作內容的獲鑽紀錄中，妮妮僅用聊天就斬獲了近 1600 萬台幣。（圖／業者提供）

▲SWAG 上有 8.8% 的創作者平均 4 個月內就能賺到 100 萬台幣，有人更僅用3週就達標。（圖／業者提供）

今年老司機都看了什麼？亞洲最大成人直播平台 SWAG 昨（17）日發表《2024老司機年度報告－SWAG Recap》，分享許多色色趨勢、年度熱搜關鍵字，甚至創作者賺了多少錢都不藏私。數據顯示，2024 SWAG 最夯關鍵字竟是越南「Vietnam」，而前輔導長內內及前海龍蛙兵壹柒柒倚靠高社群聲量，登上熱搜榜第3及第6位；網紅陳沂則不愧是流量女王，5月的處女秀是 SWAG 今年最多人觀看的直播。SWAG 年度熱搜關鍵字中，跌破眾人眼鏡的是「Vietnam」及越南創作者「Rosa」（@rosababyvip），以壓倒性的搜尋量囊括前2名。此外，熱搜字中「輔導長內內」及「海龍蛙兵壹柒柒」則從年中起就維持高熱度，獲得今年度熱搜關鍵字的第3及第6名。若以各國用戶每天訪問的「在線時長」來看，今年 SWAG 全體用戶的平均站上停留時長為15分56秒，相較去年平均增加49秒，而「最持久」的國家由台灣無懸念拿下，平均停留16分21秒，是唯一高於平均值的國家。然而，今年最「沒凍頭」的國家則改由日本接任，平均停留僅短短的11分25秒。在 SWAG 近200種的hashtag中，「巨乳」成功雪恥，打敗去年奪冠的「女學生」，再度成為年度最多用戶點擊的標籤。「女學生」則從去年的冠軍跌出前3名，以微幅差距小輸「多P」，排行第4；反倒是常年受到用戶青睞的「中出」，意外暴跌至歷史新低的第9名。SWAG 表示，今年平台創作者成長近5千人，從中脫穎而出、倍受用戶寵愛的最受歡迎創作者及最佳新人分別是luna（@rouav）及Jolly（@jollyntr）！沉寂數個月，強勢回歸的luna以「天然碗公奶」、「S腰」、「翹屁屁」及「超白美腿」籠絡人心，排名大幅躍升891名，首度摘下 SWAG 年度風雲創作者后冠；另外，竄升速度最快的最佳新人Jolly才加入 SWAG 不到一年，就以人妻本色收服一票「曹家軍」，以「NTR」創作主軸的Jolly，聽說在和粉絲實戰的直播或長片中，老公就在鏡頭外看著這一切，讓用戶們各個血脈賁張。SWAG 今年也引發不少話題，其中最讓人熱議的莫過「新一代情色教主」、網紅陳沂的加入。陳沂首播合體前海龍蛙兵、前輔導長，高張力卡司讓觀看人數爆量，甚至一度造成伺服器當機，也讓陳沂的處女秀成為 SWAG 年度最多人觀看的直播。在其他創作者數據方面，SWAG 「粉絲追蹤時鐘」再加速！在平台每5.7秒就有一位創作者成功圈粉，而有8.8%的新人創作者平均不到4個月就能賺到100萬台幣，貝蒂（@bettyqueen）更是僅用了3週就達標，成為2024最快累積到百萬台幣的新人。經營 SWAG 好賺嗎？數據告訴你，喬喬（@shirleybebe）在今年發表一則限時動態，48小時內超過3千名用戶解鎖，賺進新臺幣約4.8萬元，成為2024最吸金限時動態；最佳新人Jolly也不遑多讓，5月上架至今的一部長片，吸引了2千多名用戶觀看，一部片就斬獲新臺幣55萬元。若要說到 SWAG 的賺錢功能，就不能不提到「直播」及「私訊聊天」。葡萄（@stellajs）憑藉一場生日直播，在短短3小時內就賺進新臺幣120萬元。另外，主打私聊的妮妮寶貝（@ninibaby），今年向用戶發出38萬則文字訊息，並收穫8.5萬則回覆與數不清的聊天禮物，光以聊天私訊就累積新臺幣近1,600萬元的收入，甚至較去年成長17%，無疑是 SWAG 上最會賺錢的聊天女孩。