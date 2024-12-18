我是廣告 請繼續往下閱讀

加拿大一位男子超幸運，在最近一次的11月樂透獎中贏得100萬加幣大獎，約2270萬元新台幣，這已是男子第3次中樂透，光在今年他就中獎兩次，如此發財運真的是到了財神爺住在家裡不肯走的程度。綜合外媒報導，這位幸運男是來自萊斯布里奇（Lethbridge）的賽金（David Serkin），他在今年8月中樂透，抱走50萬加幣大獎時，西加拿大彩券公司（Western Canada Lottery）新聞稿以第二次展現幸運來形容，沒想到賽金11月再中大獎，而且這次直接拿走百萬加幣。更誇張的是，賽金第一次中樂透的獎金是25萬加幣，每多中獎一次還能順便將獎金翻倍。賽金表示，親朋好友們都對他的好運感到震驚，紛紛問他有何秘訣。賽金說自己的秘訣就是每期樂透都買，而且永遠交給電腦選號。聽起來實在很普通，賽金又笑著補充，「必須讓你的老婆開心，幾十年來我一直這樣做」。賽金說每次中獎後都會與妻子分享，一起吃大餐，並且把獎金用來幫助親朋好友。賽金表示，這次中獎後準備帶妻子去茂宜島（Maui）旅行，來一次二度蜜月，然後再去紐芬蘭與拉布拉多（Newfoundland and Labrador）以及黃石國家公園玩。