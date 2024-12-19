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▲大安國中地下停車場，車道出入口在大安路二段63號，即起至年底前免費停車。（圖／Google評論）

台北停車不用錢，1小時省50元！臺北市大安區大安國中地下停車場18日正式啟用，計小型車停車位223個、大型重型機車停車位1個、機車停車位52個，總計236車位在試營運期間全面開放免費停車，歡迎民眾多加使用。停車場預計2025年1月1日零時起開始收費，汽車及大重機1小時收費50元、全日月票5700元，機車則是1小時收費10元。臺北市停車管理工程處表示，大安國中緊鄰住宅區及商業區，藉由學校改建及停車場啟用，對於位處精華地段停車位難求的周邊社區民眾增加生活便利性，有助於改善學校教學環境及滿足周邊鄰里及商業區的停車需求。停管處指出，依據「臺北市公有停車場收費費率自治條例」並參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車（含大重機）計時收費50元，小型車全日月票5700元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限30元（隔日另計），機車全日月票新臺幣300元。同時，停管處也規劃回饋里民停車優惠措施：1.停車場所在里（大安區龍雲里）設籍里民，享小型車全日月票優惠價格為每月4032元。2.停車場出入口周邊服務半徑300公尺內（大安區群英里、群賢里、住安里、龍圖里、龍陣里、義安里）設籍里民，享小型車全日月票優惠價格為每月4608元。3.前揭里民優惠停車月票，須憑身分證及行車執照（申請車輛限本人、配偶或直系親屬所有）購買。