最近受到西南氣流以及梅雨鋒面影響，全台各地都出現大雨等級以上的降雨，然而這對騎車要上班的通勤族來說相當痛苦，每次坊間購買的雨衣、超商購買的雨衣根本擋不住大雨，往往騎到公司就已經全身濕答答。然而近日就有網友騎車上路發現，路上有許多騎士的雨衣款式有非常多人選擇「奧德蒙Outperform」這個品牌，不少騎士盛讚表示：「這牌真的超強，騎車20分鐘全乾的」、「這牌真的好穿！非常厲害，我家車廂一人一件。」
路上一堆人雨衣穿奧德蒙！機車騎士超推：內行都懂買
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「身為很久沒下雨的高雄人，今天外出突然發現奧德蒙Outperform已經快要統治通勤機車族的雨衣.....今天看到3件粉紅色、6件灰色、4件綠色、還有藍色跟蘋果綠，不過的確蠻好穿的，雙層拉鏈大概20秒就可以穿好，後面還能背後背包」。
貼文曝光後，不少機車族紛紛回應「買過奧德蒙跟蝦皮隨便買的，一生推奧德蒙雨衣」、「超推奧德蒙！騎車通勤20分鐘全身都是乾的」、「奧德蒙雨衣最強大的是可以背後背包，很多雨衣根本沒空間容納背包」、「奧德蒙雨衣才可以讓我背背包又不會褲子整個濕掉」、「真的不要再買一堆爛雨衣了，買奧德蒙直接一件撐好幾年」、「內行都知道要買奧德蒙，就是專門賣雨衣的品牌，目前身邊騎車朋友每個都很讚賞」。
雨衣界公認的霸主「奧德蒙」！Outperform什麼來歷一次看
然而這個被騎士們盛讚的品牌奧德蒙Outperform是什麼來頭？這個公司的前身本來是外銷代工廠，2012年開始正式創立品牌，隨後在2015年在屏東開設全台第一間雨衣專賣旗艦店，近幾年因為好口碑不間斷，在社群上每當有人詢問雨衣品牌時，就會有大量騎士推薦他們家的雨衣。
根據奧德蒙官網介紹，「Outperform」是英文裡超越的意思，不斷地超越自我是品牌的核心思想，他們認為雨衣產業之所以會衰退，可能原因是廠牌沒有重視「消費者穿雨衣的感受」，導致越來越多消費者求方便去便利商店購買輕便雨衣。奧德蒙以「真正防雨」為出發點，針對使用者需求、體驗不斷地精進產品，希望讓使用的民眾穿得好看也能遮風避雨。
奧德蒙雨衣官方價位曝光！屏東旗艦店4.5顆星超高分
《NOWNEWS》記者也實際到奧德蒙官網查看商品頁，發現他們最主打的就是「斜開雙拉鏈」的款式，單件的售價為1100元至1250元不等，不僅有防水雙拉鏈的設計，甚至也有預留立體背包空間，斜開拉鏈可以避免兩腳中間積水時滲透；另外也有兩件式拆開的雨衣款式，售價從899元至1500元的都有，上衣同樣也有斜開拉鏈的設計。整體來看，價格比市售的雨衣價格帶高，但對機車族來說，如果真的能夠防雨，與其買雜牌500、600元的雨衣，還真的不如多花些錢選大品牌。
實際查看奧德蒙雨衣屏東旗艦店的Google評價，斬獲4.5顆星的超高分，最新一周的顧客留言都表示：「雨衣種類很多，有單一件也有兩件式，還有其他小配件可以購買，大推這家的雨衣」、「20歲買的雨衣到23歲仍很新，我買一件算是低中價位的兩件式雨衣，記得尺寸可以買大一點還可以蓋鞋子」、「門市人員親切解說，雨衣好穿又防水，很推薦！」只能說，如果你最近也在找一件不漏水的雨衣的話，也許奧德蒙是你的好選擇囉！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「身為很久沒下雨的高雄人，今天外出突然發現奧德蒙Outperform已經快要統治通勤機車族的雨衣.....今天看到3件粉紅色、6件灰色、4件綠色、還有藍色跟蘋果綠，不過的確蠻好穿的，雙層拉鏈大概20秒就可以穿好，後面還能背後背包」。
雨衣界公認的霸主「奧德蒙」！Outperform什麼來歷一次看
然而這個被騎士們盛讚的品牌奧德蒙Outperform是什麼來頭？這個公司的前身本來是外銷代工廠，2012年開始正式創立品牌，隨後在2015年在屏東開設全台第一間雨衣專賣旗艦店，近幾年因為好口碑不間斷，在社群上每當有人詢問雨衣品牌時，就會有大量騎士推薦他們家的雨衣。
奧德蒙雨衣官方價位曝光！屏東旗艦店4.5顆星超高分
《NOWNEWS》記者也實際到奧德蒙官網查看商品頁，發現他們最主打的就是「斜開雙拉鏈」的款式，單件的售價為1100元至1250元不等，不僅有防水雙拉鏈的設計，甚至也有預留立體背包空間，斜開拉鏈可以避免兩腳中間積水時滲透；另外也有兩件式拆開的雨衣款式，售價從899元至1500元的都有，上衣同樣也有斜開拉鏈的設計。整體來看，價格比市售的雨衣價格帶高，但對機車族來說，如果真的能夠防雨，與其買雜牌500、600元的雨衣，還真的不如多花些錢選大品牌。
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