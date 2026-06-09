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路上一堆人雨衣穿奧德蒙！機車騎士超推：內行都懂買

今天外出突然發現奧德蒙Outperform已經快要統治通勤機車族的雨衣.....今天看到3件粉紅色、6件灰色、4件綠色、還有藍色跟蘋果綠

▲網友發現路上有許多機車騎士都身穿奧德蒙的雨衣，結果貼文引起許多機車騎士共鳴。（圖/Threads）

雨衣界公認的霸主「奧德蒙」！Outperform什麼來歷一次看

2012年開始正式創立品牌，隨後在2015年在屏東開設全台第一間雨衣專賣旗艦店

▲奧德蒙Outperform在2012開始正式創立品牌，隨後在2015年在屏東開設全台第一間雨衣專賣旗艦店，近年雨衣防水好口碑不斷，受到機車騎士大力推薦。（圖/Google評價）

奧德蒙以「真正防雨」為出發點，針對使用者需求、體驗不斷地精進產品，希望讓使用的民眾穿得好看也能遮風避雨。

奧德蒙雨衣官方價位曝光！屏東旗艦店4.5顆星超高分

最主打的就是「斜開雙拉鏈」的款式，單件的售價為1100元至1250元不等，不僅有防水雙拉鏈的設計，甚至也有預留立體背包空間，斜開拉鏈可以避免兩腳中間積水時滲透

▲奧德蒙雨衣主打的就是這種「連身式」的雨衣，價格約為1100元至1250元不等，斜開雙拉鏈設計非常特別！（圖/奧德蒙官網）

最近受到西南氣流以及梅雨鋒面影響，全台各地都出現大雨等級以上的降雨，然而這對騎車要上班的通勤族來說相當痛苦，每次坊間購買的雨衣、超商購買的雨衣根本擋不住大雨，往往騎到公司就已經全身濕答答。然而近日就有網友騎車上路發現，路上有許多騎士的雨衣款式有非常多人選擇「奧德蒙Outperform」這個品牌，不少騎士盛讚表示：「這牌真的超強，騎車20分鐘全乾的」、「這牌真的好穿！非常厲害，我家車廂一人一件。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「身為很久沒下雨的高雄人，，不過的確蠻好穿的，雙層拉鏈大概20秒就可以穿好，後面還能背後背包」。貼文曝光後，不少機車族紛紛回應、「內行都知道要買奧德蒙，就是專門賣雨衣的品牌，目前身邊騎車朋友每個都很讚賞」。然而這個被騎士們盛讚的品牌奧德蒙Outperform是什麼來頭？這個公司的前身本來是外銷代工廠，，近幾年因為好口碑不間斷，在社群上每當有人詢問雨衣品牌時，就會有大量騎士推薦他們家的雨衣。根據奧德蒙官網介紹，「Outperform」是英文裡超越的意思，不斷地超越自我是品牌的核心思想，他們認為雨衣產業之所以會衰退，可能原因是廠牌沒有重視「消費者穿雨衣的感受」，導致越來越多消費者求方便去便利商店購買輕便雨衣。《NOWNEWS》記者也實際到奧德蒙官網查看商品頁，發現他們；另外也有兩件式拆開的雨衣款式，售價從899元至1500元的都有，上衣同樣也有斜開拉鏈的設計。整體來看，價格比市售的雨衣價格帶高，但對機車族來說，如果真的能夠防雨，與其買雜牌500、600元的雨衣，還真的不如多花些錢選大品牌。實際查看奧德蒙雨衣屏東旗艦店的Google評價，斬獲4.5顆星的超高分，最新一周的顧客留言都表示：只能說，如果你最近也在找一件不漏水的雨衣的話，也許奧德蒙是你的好選擇囉！