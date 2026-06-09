台灣持續受到滯留鋒面及西南氣流夾擊影響，今（9）日週二全台各縣市都受到豪雨侵襲，共6縣市、合計21個地區停止上班上課。不過這波豪雨最強雨勢將一直持續到明（10）日，《NOWNEWS》本文將不斷更新6月10日（週三）各縣市停班停課、豪雨假資訊，帶民眾一文掌握最新狀況。

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🟡6月10日（週三）各縣市停班停課最新資訊（更新時間6/9 11:00）

📍北部地區 

台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。

📍中部地區 

台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。

📍南部地區 

嘉義市：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。

📍東部地區 

宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。

📍外島地區 

澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊

🟡豪雨假停班停課標準

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...