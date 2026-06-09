全球晶片龍頭輝達（NVIDIA）的重要供應鏈之一、中國企業「勝宏科技」，其董事長陳濤陷入桃色風暴。陳濤曾在2025年5月來台，當時黃仁勳在台舉辦的兆元宴，他也是座上賓。抖音網紅「珍珍Janice」近期已實名發布她和陳濤在電梯內的激情熱吻監視器影片，讓勝宏股價總市值在1天內蒸發200億人民幣（折合台幣約932億元），有中國股民痛喊「這是史上最貴的一吻」。
網紅珍珍控訴董座 陪他從300億到3000億只拿幾十萬
珍珍是抖音帳號擁有26.9萬粉絲、曾獲第22屆環球華裔小姐華南冠軍的「珍珍Janice」（本名宋珍珍）。網傳她於2022年前後入職勝宏科技，隨後與董事長陳濤發展出婚外情。
本月6日，珍珍實名爆料公開了2025年4月她在電梯裡和董座親吻的影片。畫面中，身為人夫的陳濤在電梯內與她拉手、忘情熱吻。珍珍同時曬出對話截圖，控訴陳濤隱瞞已婚身份、騙她生小孩。珍珍指出，自己「陪他從300億做到3000億，他總共只給我花了幾十萬」，也控訴在她因憂鬱症住院搶救期間，陳濤狠心將她拉黑失聯。據悉，珍珍近期因憂鬱症折磨，整個人顯得相當蒼老憔悴。
27萬股民為桃色風暴買單！兩天累計暴跌15%
在珍珍爆料後的8日開盤，勝宏科技A、H股低開低走，過了兩天股價累計跌幅高達15%，總市值由原本的3598億元人民幣跌至3055億元，有中國股民在網路上無奈哀號：「這根本是27萬股民集體在為老闆的風流債買單。」
勝宏科技總裁趙啟祥緊急出面滅火，指出網傳消息不完全屬實，「公司已於6日報警，相關部門已介入。」同時，勝宏也發布正式聲明強調，網傳影片屬於董事長個人私生活領域，與公司的生產經營、內部控制完全無關。公司強調目前生產經營一切正常、訂單充沛，並提及陳濤目前已請長假處理個人私務。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
珍珍是抖音帳號擁有26.9萬粉絲、曾獲第22屆環球華裔小姐華南冠軍的「珍珍Janice」（本名宋珍珍）。網傳她於2022年前後入職勝宏科技，隨後與董事長陳濤發展出婚外情。
本月6日，珍珍實名爆料公開了2025年4月她在電梯裡和董座親吻的影片。畫面中，身為人夫的陳濤在電梯內與她拉手、忘情熱吻。珍珍同時曬出對話截圖，控訴陳濤隱瞞已婚身份、騙她生小孩。珍珍指出，自己「陪他從300億做到3000億，他總共只給我花了幾十萬」，也控訴在她因憂鬱症住院搶救期間，陳濤狠心將她拉黑失聯。據悉，珍珍近期因憂鬱症折磨，整個人顯得相當蒼老憔悴。
27萬股民為桃色風暴買單！兩天累計暴跌15%
在珍珍爆料後的8日開盤，勝宏科技A、H股低開低走，過了兩天股價累計跌幅高達15%，總市值由原本的3598億元人民幣跌至3055億元，有中國股民在網路上無奈哀號：「這根本是27萬股民集體在為老闆的風流債買單。」
勝宏科技總裁趙啟祥緊急出面滅火，指出網傳消息不完全屬實，「公司已於6日報警，相關部門已介入。」同時，勝宏也發布正式聲明強調，網傳影片屬於董事長個人私生活領域，與公司的生產經營、內部控制完全無關。公司強調目前生產經營一切正常、訂單充沛，並提及陳濤目前已請長假處理個人私務。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。