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▲中國企業「勝宏科技」董事長陳濤（後排左1）在2025年5月曾來台，當時還參與黃仁勳主辦的兆元宴。（圖╱資料照片）

全球晶片龍頭輝達（NVIDIA）的重要供應鏈之一、中國企業「勝宏科技」，其董事長陳濤陷入桃色風暴。陳濤曾在2025年5月來台，當時黃仁勳在台舉辦的兆元宴，他也是座上賓。抖音網紅「珍珍Janice」近期已實名發布她和陳濤在電梯內的激情熱吻監視器影片，讓勝宏股價總市值在1天內蒸發200億人民幣（折合台幣約932億元），有中國股民痛喊「這是史上最貴的一吻」。珍珍是抖音帳號擁有26.9萬粉絲、曾獲第22屆環球華裔小姐華南冠軍的「珍珍Janice」（本名宋珍珍）。網傳她於2022年前後入職勝宏科技，隨後與董事長陳濤發展出婚外情。本月6日，珍珍實名爆料公開了2025年4月她在電梯裡和董座親吻的影片。畫面中，身為人夫的陳濤在電梯內與她拉手、忘情熱吻。珍珍同時曬出對話截圖，控訴陳濤隱瞞已婚身份、騙她生小孩。珍珍指出，自己「陪他從300億做到3000億，他總共只給我花了幾十萬」，也控訴在她因憂鬱症住院搶救期間，陳濤狠心將她拉黑失聯。據悉，珍珍近期因憂鬱症折磨，整個人顯得相當蒼老憔悴。在珍珍爆料後的8日開盤，勝宏科技A、H股低開低走，過了兩天股價累計跌幅高達15%，總市值由原本的3598億元人民幣跌至3055億元，有中國股民在網路上無奈哀號：「這根本是27萬股民集體在為老闆的風流債買單。」勝宏科技總裁趙啟祥緊急出面滅火，指出網傳消息不完全屬實，「公司已於6日報警，相關部門已介入。」同時，勝宏也發布正式聲明強調，網傳影片屬於董事長個人私生活領域，與公司的生產經營、內部控制完全無關。公司強調目前生產經營一切正常、訂單充沛，並提及陳濤目前已請長假處理個人私務。