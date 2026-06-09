下雨天快用最新貼圖關心親友！本周LINE免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（9）日只上架1組全新免費貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再另外找出3款未上架的隱藏貼圖，包括人氣角色「人中哥」，還有可愛的貓貓狗狗、小兔貼圖都有，合計16組貼圖全部不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。   

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🟡「免費貼圖小舖」6月9日最新上架 

📍LOEWE 180 週年限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/09
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LOEWE 180 週年限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LOEWE 180 週年限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區    

📍LINE購物 × 人中哥（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 人中哥」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 人中哥」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 貓狗們（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/04
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 貓狗們」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 貓狗們」。（圖／取自LINE）
📍《LINE 散步趣 》× 87小兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「《LINE 散步趣 》× 87小兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《LINE 散步趣 》× 87小兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/27
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2026年6月免費貼圖整理

📍郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/02
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜天竺鼠布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/01
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
📍GUCCI 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍momo co的家庭日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...