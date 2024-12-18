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泰國政府17日宣布全新電子簽證系統（Thai E-Visa）將於2025年1月1日正式上線，提供全球94個大使館和領事館服務，讓外國旅客可隨時隨地透過泰國政府建置的電子簽證系統網站，直接申請進入泰國的簽證。大幅提升效率。值得注意的是，台灣民眾享有的泰國60天旅遊免簽待遇完全不受影響，無需額外辦理簽證。泰國外交部領務司司長沃拉伍（Worawoot Pongprapapant）指出，電子簽證系統將有效簡化文書流程，並與相關機構的資料庫進行整合，提升簽證處理效率。針對享有免簽待遇的國家公民，沃拉伍強調，現行免簽政策不受影響，而電子簽證主要針對其他類型簽證申請者。他表示：「我們的電子簽證計畫專為滿足此需求而設計，將申請流程全面數位化，消除不必要的繁瑣手續，降低障礙，方便所有人在線上完成申請。」泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）指出，無論是赴泰國求學、經商還是投資，民眾都可透過電子簽證系統辦理簽證，簡化的流程將使整體旅程更加順暢。申請人可透過網站 www.thaievisa.go.th（提供15種語言）隨時提交申請，並且大部分國家已支援線上支付簽證費用。此外，泰國政府開放93個國家包括台灣的旅客享受免簽待遇，可停留最多60天。沃拉伍補充，免簽或享有落地簽證協議的旅客無需使用電子簽證系統，只需依現行規定即可入境。