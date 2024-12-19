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印尼北蘇門答臘17日驚傳鱷魚襲擊慘案！當地一名46歲婦人綺忽菈（Nurhawati Zihura）在海邊洗腳時，竟被一隻長約4公尺的巨鱷從岸邊拖入水中，讓目擊的丈夫與村民們驚恐不已。綺忽菈當天因腳不舒服，前往村莊附近的海口洗腳。不料，平靜的清晨突然響起她的慘叫。她的老公和居民趕來時，只能眼睜睜看著她被鱷魚帶入水中，消失在血紅的水面。約1小時後，村民再度發現鱷魚蹤影，赫然見到牠口中仍咬著綺忽菈的遺體。為了奪回遺體，村民們急中生智，準備大量死雞引誘鱷魚鬆口，最終成功將遺體撈回。悲痛的家屬隨即為綺忽菈舉行葬禮，當地警方則將肇事鱷魚捕獲後處決。這起悲劇也讓村民心生畏懼，過去他們對鱷魚出沒習以為常，認為只要避免靠近淺灘中央便能保平安，但這次鱷魚竟直衝岸邊襲人，徹底顛覆他們的認知，也讓村莊籠罩在恐懼之中。