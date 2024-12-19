我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞近日一段溫馨影片在社群媒體上瘋傳，內容記錄了一位巡邏員警幫助失業父親的感人故事。這段故事不僅感動了無數網友，也讓人看到人性中最善良的一面。事件發生在12月3日，一名中年男子冒險騎著機車攔下正在公路上巡邏的警車。儘管這樣的行為非常危險，但員警並未生氣，而是耐心地下車了解情況。男子隨後拿出手錶，試圖以100令吉（約新台幣726元）的價格出售，希望能換取一些生活費。經過交談，員警得知這名男子因失業而陷入經濟困境，家中有兩個年幼的孩子需要養育，而他近期身體狀況不佳，又找不到工作，只能靠賣手錶應急。男子坦言，他攔下警車，只是因為不知道該如何尋求幫助。面對男子的真情流露，員警一方面提醒他在公路攔車的危險性，建議他到更安全的地方談話；另一方面，他被這位父親為家庭付出的努力深深感動。員警最終並未接受男子的手錶，而是掏出30令吉（約新台幣218元）資助男子解燃眉之急。一開始，男子感到不好意思，堅持拒絕，但在員警的耐心勸說下，最終收下現金，連聲道謝，場面令人動容。這段溫暖的互動透過員警的密錄器記錄下來，隨後影片在網路上瘋傳，引起馬來西亞民眾的熱烈討論。不少網友紛紛留言稱讚這位員警：「這是真正有溫度的警察」、「看到這影片讓我眼淚直流」、「社會需要更多這樣的善良人」。