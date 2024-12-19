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美國國防部公布《2024年中國軍力報告》指出，解放軍有一系列手段逼台灣上談判桌。對此，國防部長顧立雄今（19）日表示，中國軍事武力擴張引起各國關切，破壞區域和平穩定，國軍加強自我防衛能力，來加以因應。《2024年中國軍力報告》指出，中國若對台發動軍事行動，將設法阻止美國介入；若失敗，中國會試圖讓戰事時間縮短，並拖延或擊退外力的干預。報告分析，中國可能採用的手段包括太空和網路領域的活動，例如電子戰、網路攻擊和資訊戰。報告也提到台灣強化因應解放軍的威脅，包括發展不對稱作戰能力、維持傳統作戰能力及提高全社會韌性。立院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，顧立雄並於會前受訪。針對美國五角大廈公布《2024年中國軍力報告》，顧立雄表示，美國每年都會發佈類似的中共軍力報告，都是以全球戰略觀點重視中共軍事武力擴張對全球安全的威脅，而我方更著重於中國在印太、台海對我方的威脅。顧立雄指出，中國軍事武力擴張引發關切，因為已經明顯破壞區域和平穩定，加強各國對區域安全的合作，這可從各國包括印太地區，甚至其他歐洲國家更多軍事存在、聯合演習看得出來，大家已經關注到這個問題，也願意用實力來嚇阻台海、印太區域可能有事發生。顧立雄強調，我國也要加強自我防衛能力，並會更著重中國對我國可能的威脅情況，我方會不斷調整防衛作戰計劃來加以因應，並不斷加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台行動不至於發生，同樣強化自我防衛決心、實力來嚇阻台海有事可能冒進的作為。