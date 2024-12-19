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國民黨本週一以極端手法將不讓綠委到會議室開會，僅以3分鐘時間將《選罷法》提高罷免門檻送出委員會，藍綠昨日確認當天議事錄再度對峙，召委徐欣瑩下午突現身宣布延長開會時間至深夜0時，事後被發現跑去立院附設美容院洗頭，對此徐欣瑩表示，這幾天議程繁忙，沒有注意到頭髮變得比較油，正好都找不到時間，本來以為要蓬頭垢面，而綠委奉送的洗頭時間當然要利用，強調自己問心無愧。對於臨時現身宣布延長開會時間至深夜0時，事後快閃被抓包在洗頭。徐欣瑩表示，民進黨杯葛議事，霸佔主席台，讓會議無法進行。其他黨團的委員，當然沒有義務奉陪，不可能乾守的等民進黨立委覺悟，而是要把握時間做自己更多的事，要回辦公室接電話、討論預算、研究法案，還要準備，把握時間約見民眾及政府官員，整理儀容，也是開會和會客必須禮儀的一部分。徐欣瑩說，這幾天議程繁忙，沒有注意到頭髮變得比較油，正好都找不到時間，本來以為要蓬頭垢面會面，民進黨立委奉送的洗頭時間，當然要利用。最後徐欣瑩表示，自己問心無愧，不陪民進黨立委浪費時間，只要恢復開會，一定善盡主席的職責，嗆綠媒沒什麼好批評，側翼、網軍也不用偷拍、誣蔑，「國民黨和我堂堂正正、認真議事」。