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▲崔敏煥發文強調自己沒有嫖妓，對於網友的質疑也一一反駁。（圖／IG minhwan12）

南韓樂團FTIsland鼓手崔敏煥日前遭到前妻律喜爆料，曾在婚內多次嫖妓，導致他的形象一落千丈，他也此遭到警方調查，不過上個月底調查結果出爐，最終因證據不足，不起訴結案。事後主唱李洪基透露，崔敏煥即將回歸團體；崔敏煥也發文強調，自己從未進行過性交易，自己會去汽車旅館，只是因為想要一個人待著，「我知道要大家相信很難，但我真的從未做過這樣的事。」崔敏煥在粉絲交流平台Weverse上發文表示，「如同媒體所報導的，我從來沒有嫖妓過，雖然已經因為證據不足而無罪，但沒做過的事情要如何證明呢？所以在這段時間內我沒辦法為自己說什麼。」他也透露，自己會選擇去汽車旅館，只是因為想要一個人獨處，「我知道這很難理解，也沒有證據」，但他強調事情就是如此，「我無意躲藏和逃跑，我真的很抱歉。」由於先前律喜曾公開崔敏煥的電話錄音，聽到找小姐、準備2支牙刷和保險套等字句，因此有網友反問，「一個人去為什麼要2支牙刷？」、「所以為什麼需要保險套呢？」不過崔敏煥反駁表示，「我不需要用保險套，因為我已經做結紮手術很長一段時間了，而且我都用自己的牙刷，走到哪裡都會使用自己的牙刷」，否認先前的爆料。回顧此事件，崔敏煥因為遭律喜爆出疑似叫小姐的音檔，導致他事後工作停擺，手上所有參與的節目都緊急下車，還暫時退出團體FTIsland，更因涉嫌違反性交易處罰法以及強制猥褻等罪，在10月底遭到警方調查。不過首爾江南警察署11月底表示，雖然崔敏煥遭到檢舉，但因為證據不足，因此最後不起訴處分，也準備重新回到演藝圈。