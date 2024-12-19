我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《T TALK》伍宗德（左）、狄鶯（右）為公益短片宣傳，成功幫助弱勢團體提升形象，並大幅增加募款成效。（圖／TVBS提供）

▲《T TALK》專訪狄鶯（左）與名導伍宗德（右），兩人不僅透露公益短片的幕後秘辛，還意外揭露狄鶯家庭生活中的驚人故事。（圖／TVBS提供）

資深藝人狄鶯與孫鵬結婚26年，育有24歲兒子孫安佐，一家人時常因為孫安佐等爭議而登上媒體版面，近日狄鶯久違五年公開露面與導演伍宗德一同接受專訪，談及先前被兒子爆料夫妻倆在日本「失態」、「發酒瘋」大吵，她無奈向外界解釋，並還原過程分享事件始末，狄鶯竟在日本街頭向孫鵬怒吼「拖出去斬了吧！」激烈衝突火花四濺，讓聽到故事的在場眾人嚇歪。節目中，狄鶯提及在日本「失態」及「發酒瘋」大吵的事件，原來夫妻倆是因爲孫鵬的「2億票房要帶兒子遊街」宣言爆發激烈衝突，狄鶯直言：「我真的翻臉！拍戲票房好是你自己的事，拖著家人一起遊街算什麼？」還吐槽孫鵬的計畫太荒謬，「我要是去了，乾脆拖出去斬了吧！」她也表示其實孫安佐自今都還不知道當天夫妻吵架的起因，而面對如此「熱血」的妻子，孫鵬似乎也只能默默認栽，讓伍宗德忍不住插話：「孫鵬現在比以前更愛狄鶯，連一點點風吹草動都會緊張！」狄鶯也對孫安佐前陣子挑戰業餘格鬥賽的話題表示回應，她語氣堅定：「我兒子真不是媽寶！他參加比賽，就是要證明自己不是靠我活著！」她更替兒子抱不平：「大家老說什麼有錢家庭養媽寶，我先說清楚，我根本不是超有錢，孫安佐也絕對不是靠爸族！」然而，話鋒一轉，狄鶯又展現母愛的一面：「我兒子才學一個月，卻敢去挑戰專業選手，為了證明自己，甚至被打得像豬頭一樣，你們說我心疼他嗎？那是肯定的！」另一方面，伍宗德成立「願有情」團隊，免費幫助公益機構拍攝宣傳短片，這樣的善舉竟一度被質疑！伍宗德直言：「剛開始和機構接觸，超過一半的人以為我們是詐騙集團，因為誰會不收錢還找大咖藝人幫忙？」這5年來，他們拍了30部短片，成功幫助弱勢團體提升形象，並大幅增加募款成效，他強調：「我要證明，我們不只是認真，還做得最好！」事實上，孫安佐於本月17日入伍，目前人已在軍營中，當天狄鶯也特別到台北車站送行兒子，顯見母子倆感情相當好，她及孫鵬也樂見孫安佐當兵，表示對兒子有信心「有什麼好擔心的」，期望孫安佐退伍後能蛻變成真正成熟的男人。