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多倫多藍鳥隊日前向內野手Vladimir Guerrero Jr.（小葛雷諾）提出一份價值3.4億美元（約合111億新台幣）的延長合約，卻遭到拒絕。根據外媒《Marca》報導，小葛雷諾要求更高的金額，且受大都會Juan Soto與道奇大谷翔平巨額合約的影響，希望獲得類似等級的肥約。自2015年與藍鳥簽約後，小葛雷諾於2019年登上大聯盟舞台，並迅速成為球隊的核心打者。在2024賽季，他繳出打擊率.323、30支全壘打、103分打點以及OPS.940的亮眼成績。小葛雷諾目前的合約將在2025賽季結束後到期，屆時他將成為自由球員（FA），並成為繼2023年大谷翔平與2024年Juan Soto之後，又一位備受關注的明星球員。藍鳥隊的合約提案早於Soto與大都會簽約前提出，但據報導，小葛雷諾在目睹索托簽下15年總價值7.65億美元（約249億新台幣）的超級合約後，認為市場價值已水漲船高，因此選擇拒絕藍鳥延長合約。《Marca》在報導中指出：「小葛雷諾的天賦足以支撐他對肥約的要求，這讓藍鳥管理層陷入兩難。若要滿足小葛雷諾的期待，球隊可能需支付超出預期的薪資，否則將面臨失去核心打者的風險。」如果藍鳥最終無法與小葛雷諾達成協議，球隊或許會選擇將其交易，以在損失核心球員前獲取回報。該媒體分析指出，大谷與索托的巨額合約已改變市場對明星球員薪資的標準，未來將有更多球員參考這些合約作為談判基準。