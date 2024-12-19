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公鹿本季前10戰吞8敗，成為開季最讓人失望球隊之一，甚至傳出隊友不合、「字母哥」Giannis Antetokounmpo在休息室大吼隊友等傳言，就在團隊面臨最低谷時，首場季中錦標賽便以14分差擊敗暴龍，後續更像打通任督二脈，16場內狂拿13勝，期間包含季中錦標賽連勝強敵魔術、老鷹以及冠軍賽的西區龍頭雷霆，最終一舉奪冠。從季初迷航到季中錦標賽殺紅眼，公鹿逆襲奪冠之旅堪稱驚奇，到底他們怎麼辦到的？論公鹿本季戰績能止跌回升，基本盤還是在於字母哥個人狀態始終維持高檔，攤開公鹿開季小低潮，字母哥依舊繳出場均31.3分、12.3籃板、4.5助攻成績，後續來到季中錦標賽，字母哥受訪時提到他會為年輕人而戰，果然說到做到，四強打老鷹轟32分、14籃板、9助攻，冠軍賽打雷霆更繳出全場26分、19籃板與10助攻，成為這場防守混戰中唯一的無解兵器。其二為適時改變輪替陣容，開季初由Gary Trent Jr.出任先發後場，期望補上Damian Lillard防守漏洞，無奈前者投射狀態低落，第一線盯防、防守球線判斷也不若以往，總教練Doc Rivers隨即換上二年級生Andre Jackson Jr.，儘管進攻面幫助有限，但至少靠著拚勁與運動能力，讓球隊趨近崩潰的後場防守止跌回升。攤開團隊數據，公鹿找回狀態最大關鍵絕對是改善防守效率。從季初聯盟後段第23名，大幅提升到近期第13名，除了字母哥依舊攻防一體，先發組Jackson Jr.與Taurean Prince同樣值得肯定，防守輪轉變順暢，連帶影響進攻找回外線準心，從開季時三分命中率聯盟倒數的3成57，近期已經提升到3成89，為列全聯盟第3名，同時質量兼具，場均命中數14.3顆也高居第10。其中定位在防守側翼的Prince，目前每場用5成17命中率，貢獻1.9顆三分，稱職扮演雙星所需的外圍投射點。另外從板凳出發的白人射手A.J. Green同樣有出色發揮，與Bobby Portis聯手，保障雙星短暫下場時，第二陣容所需的進攻火力。如今奪下季中錦標賽冠軍後，公鹿戰績回到14勝11敗，排名西區第5，重新找回在東區與塞爾提克一拚的競爭力，後續關鍵除了能否保持近期火燙三分手感與撥雲見日的防守輪轉之外，傷癒歸隊不久的側翼大將Khris Middleton何時能找回狀態，絕對是影響公鹿本季能走多遠的重要因子。