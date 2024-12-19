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立法院內政委員會昨日藍綠因確認議事錄僵持，因而無法順利審查行政院預算，過程中國民黨召委徐欣瑩趁綠委撤離返回會議室，完成議事錄確認並繼續開會，卻發現行政院秘書長龔明鑫率領行政團隊離開，暴怒揚言要刪光行政院預算。對此行政院今（19）日表示，原訂會議時間為上午9時至下午2時，而主席沒有上台宣布開會，遺憾沒有在表定時間有說明的機會，因會議狀況不明加上下午很多公務，在沒有接到正式開會通知，因此決定返回處理公務。對於龔明鑫昨日離開內政委員會讓藍委暴怒，行政院發言人李慧芝表示，原訂會議時間為上午9時至下午2時，秘書長龔明鑫在8時簽到備詢，並率領行政團隊出席表示對立院的尊重，也準備許多資料。李慧芝說明，但主席沒有上台宣布開會，秘書長遺憾沒有在表訂時間有說明的機會，而下午因會議狀況不明，加上秘書長很多公務，還有2、3個會要開，也接了很多電話，很多同仁在找他，因主席不在，也不確定會議開不開，沒有接到正式開會通知，因此決定返回處理公務。