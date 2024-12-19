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國人罹癌人數持續增加，衛福部國健署今（19）日公布最新「111年癌症登記報告」，肺癌已連續2年為首位，大腸癌排名第2位。國健署提醒，癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，政府目前提供「5項免費癌症篩檢」服務，符合條件國人積極參與篩檢，及早發現、及早治療。根據111年癌症登記報告，國人罹癌人數增加，111年新發生癌症人數為1300293萬人，較110年增加8531人，全癌症標準化發生率是每10萬人口323.2人，相較前一年增加16.8人。此外，以年齡來看，111年全癌症發生年齡中位數為64歲，與110年相同。不過，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌、子宮體癌提早1歲，其他都與110年相同。國健署表示，往年癌症發生人數，相比前一年會增加4000人到5000人，109年新冠疫情期間僅筆前一年增加700人，110年甚至比前一年減少，但是到了疫情過後的111年就比前一年增加8000多人，顯示在疫情期間，許多民眾沒有出來篩檢與就醫，造成診斷上的延遲，也使得110年的數據出現短期上升趨勢。依照新發生人數排序，111年十大癌症依序是肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌，與110年相比，攝護腺癌與口腔癌排序互換，子宮體癌則是擠下胰臟癌躍升到第10名。若以性別來看，111年男性新發癌症人數為67299人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口342.3人，較110年增加11.5人。111年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。男性標準化發生率順位與110年相比，則是原為第5位的攝護腺癌，往前移動2個名字到第3位，口腔癌、肝癌則是分別往後1個名次。其他序位與110年相同。111年女性新發癌症人數為62994人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口311.2人，較110年增加22.8人。11年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。原本在11位的子宮頸癌前移了2個名次，胃癌下降1個名次，其他序位與110年相同。國健署表示，男女十大癌症標準化發生率性別筆差異較大的癌症別，男性食道癌與口腔癌（含口咽及下咽）標準化發生率分別是女性12.5倍、9.9倍。有研究指出，嚼檳榔造成口腔癌機率是未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌機率是未吸煙者的18倍。嚼檳榔者罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險，較不嚼檳榔者風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌風險更高達10.5倍。由於部分癌症發生年齡中位數，較全癌症年齡中位數64歲的早的癌別，如口腔癌為59歲、子宮體癌56歲、乳癌57歲、甲狀腺癌50歲。國健署提醒，現在提供5項癌症篩檢，包含子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查，符合癌症篩檢條件的國人，應該積極參加篩檢。