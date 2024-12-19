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▲南投日月潭是很多陸客嚮往的台灣知名景點。（圖／翻攝日月潭國家風景區管理處臉書，2024.12.19）

2024台北上海雙城論壇昨天落幕，上海市副市長華源致詞時宣布，將恢復上海居民赴台團隊旅遊。受到利多激勵，南投縣長許淑華今表示，已第一時間向台北市長蔣萬安祝賀論壇圓滿成功，也期盼北市府未來接待上海團客時，能協助牽線將遊程與南投串連，台北的下一站直抵日月潭。上海市副市長華源昨在台北上海雙城論壇宣布，將推動上海居民赴台團體旅遊，並將台北市列為重要首站，這是疫情解封後，中國第一個推動團客來台旅遊的城市，象徵兩岸交流再前進一步。許淑華今（19）日受訪時認為，上海宣布推動團客來台旅遊，對兩岸關係的和緩有正面助益。許淑華說，昨天論壇結束後，她特別傳簡訊恭喜蔣萬安，也期待上海團客來台旅遊能早日實踐。南投縣是觀光大縣，未來她會直接與北市府接觸，希望蔣萬安幫忙牽線，後續上海市民眾到台北旅遊，遊程規劃可以串連南投，看看日月潭、體驗南投的好山好水。許淑華指出，先前中國開放福建省民眾組團遊金門、馬祖，如今增加上海居民組團遊台灣，希望未來能開放更多省份民眾組團遊台。上海市對台灣拋出善意，台灣政府應該要正面回應。許淑華認為我方對兩岸觀光旅遊政策應該鬆綁、避免設限，民進黨政府目前顯然將觀光產業放在最後一環，罔顧台灣觀光從業人員生計，沒思考到地方政府的困難，尤其南投、花蓮、台東等縣以發展觀光為主要產業。面對海外來台旅客人次下滑，各地觀光業者都相當緊張，近來花東更出現旅宿業倒閉潮，呼籲政府早日放下意識形態，讓兩岸觀光旅遊回春。