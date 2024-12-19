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中央政府推動「班班有鮮乳」政策原先立意良善，但地方政府反應執行上有困難，包括乳源與冷鏈設備等問題，對此中央地方持續溝通仍存有意見分歧，行政院今（19）日也證實，在討論後決定政策停辦，農業部補充將會辦到這學期結束，下學期停辦。對此，全教總表示，對行政院從善如流、勇敢面對的態度表達肯定。行政院發言人李慧芝指出，在學期開始推動時，有注意到很多不同聲音，包括學生家長、第一線教學單位等，而這段時間農業部與教育部搜集很多意見，並與地方政府進行溝通，但是在產業或教育團體都有各自看法，意見非常分歧，因此經討論後決定政策停辦，但停辦不會影響到政府照顧酪農的決心。全教總指出，「班班鮮奶」政策雖以協助本土酪農、幫學童補鈣為名，但由於種種主客觀條件難以配合，政策上路以來反而嚴重干擾學校正常作息、影響學生學習品質，各校苦不堪言，政策甚至還擾亂生產秩序與市場機制，主責單位農業部實難辭其咎。全教總表示，多次提醒，不是立意良善就一定是好政策，各級政府部門更不應動輒把學校當成施政提款機，呼籲各級政府確實記取教訓、切勿重蹈覆轍。