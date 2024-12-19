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▲《娛樂百分百》全面轉戰新媒體，2025年1月1日起，每週二至五晚間九點上架全新內容於《八大電視娛樂百分百YouTube頻道》。（圖／八大提供）

八大長壽節目《娛樂百分百》本月9日傳出即將在年底收攤，據悉因收視率下滑，跌破0.2％面臨經營瓶頸，加上主持人黃偉晉疑似調高主持費，讓節目難以支撐，黃偉晉先前已澄清完全沒有漲價，駁斥節目收攤傳聞，而今（19）日該節目也正式公告將全面轉戰新媒體，自2025年1月1日起，每週二至五晚間九點上架全新內容於全新頻道，對此黃偉晉也發聲了，「未來我們三人也會繼續好好學習、努力經營，迎向更大的市場挑戰、展現更多元的內容！」節目製作單位表示，因應電視觀眾收視習慣轉移，《娛樂百分百》將全面轉戰新媒體，自2025年1月1日起，每週二至五晚間九點上架全新內容於《八大電視娛樂百分百YouTube頻道》，官方頻道創立至今，除擁有超過百萬訂閱數，也累積破10億觀看次數、2億多小時的觀看時間，其中點閱最高的新聞內容，更高達2800萬觀看與2.3億次曝光。而節目三位主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒也將全力以赴投入節目中，黃偉晉表示：「《娛樂百分百》承接這麼多代，一直很受歡迎，尤其前輩們的主持功力、控場跟臨場反應都非常厲害，未來我們三人也會繼續好好學習、努力經營，迎向更大的市場挑戰、展現更多元的內容，量身訂做一個更多網路族群喜愛的《娛樂百分百》！」勢必成功創造娛樂話題，緊跟現今流行趨勢，關注台韓娛樂時事，必會成為年輕族群獲取娛樂時事的熱門頻道。陳零九接著說：「網路是現在大家生活中不可或缺的，像我自己工作時間不固定，也都會透過網路平台收看內容，《娛樂百分百》轉到網路後，我們會跟觀眾的互動更緊密。」賴晏駒則表示：「因為收看《娛樂百分百》的族群以年輕觀眾居多，他們回到家可能10點之後了，轉戰網路最大的差別是，不再受限頻道播出的時間及內容上的限制，爽度再升級！」事實上，節目也推陳出新實境企劃「說走就走一日員工旅遊」，錄影前一天告知主持人黃偉晉將以導遊身分，前往釜山一日遊完成任務，《魷魚遊戲》經典糖餅遊戲中慘輸比賽，按照規定，黃偉晉必須在釜山大街上著戲中運動服移動，引人注目的穿搭，一度令他抬不起頭，懊惱說：「我覺得非常丟臉，根本不敢看大家，好險我今天有帶墨鏡。」緊接著在體驗韓國拍貼機後，他意外將2萬多台幣旅費遺落在店面，直到下一站才發現旅費不見，他自責泛淚說：「我心裡在想，怎麼會犯這種爛錯！」