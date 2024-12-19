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立法院外交國防委員會今(19)日續審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，其中針對「捐助中科院民雄西側設置航太暨無人機產業園區」預算案，民眾黨立委林憶君表示，國防部捐助68億多元給中科院興建園區，卻沒有任何相關草案及預算管理監督辦法，質疑中科院想規避國會監督。林憶君指出，軍備局預計在114至117年度總共編列68億5900萬元的預算，捐助「行政法人中科院」於民雄東側院區開發軍規無人機產線，但這個產業園區的土地產權管理是歸給政府，未來招商卻由經濟部和嘉義縣政府負責，但所有收入也未入國庫，全部歸中科院所有及管理。林憶君質疑，政府用公務預算出錢出力給中科院，結果卻是讓中科院自己成立所謂的「專案基金」自行管理，是否是透過想透過讓中科院私設基金規避國會的監督？林憶君提到，現在沒有相關草案及預算來監督及管理，為避免公務預算捐助的預算遭到濫用，導致立委也無法順利監督，故堅持凍結該預算案的50%預算，經委會討論後，最後該案決議凍結20%預算。