我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李明啟（右）在活動現場見到徐帆（左），對方激動地握住她的雙手問候。（圖／微博）

▲李明啟看起來精神很好，雖然需要人攙扶，但仍走得快速有力。（圖／微博）

▲李明啟（右）今年5月現身蘇有朋（左）演唱會力挺，兩人還在後台合影。（圖／蘇有朋微博）

▲容嬤嬤（右）扎針紫薇（左）的狠心橋段，至今仍令觀眾印象深刻。（圖／微博）

現年88歲的中國資深演員李明啟從影多年，1998年在瓊瑤電視劇《還珠格格》中飾演反派的「容嬤嬤」一角，劇中心狠手辣扎針、陰險狠毒的形象令觀眾印象深刻。近日李明啟現身北京，出席《2024國劇盛典》頒獎典禮，88歲的她氣色相當好，雖然需要人攙扶，仍走得快速有力，畫面曝光後引發討論，不少人紛紛驚呼：「看不出來88歲了！」李明啟近日現身《2024國劇盛典》頒獎典禮，女星徐帆在後台一見到她便熱情地上前擁抱，握住李明啟雙手問候：「可好了，有精神，看您矯健的步伐。」李明啟也開心地說道：「帆帆，我想你啊！」兩人見到彼此都相當開心。從曝光的畫面中可見，李明啓身穿棉襖外套，披著紅色圍巾，雖然已是一頭白髮、走路需要人攙扶，但氣色相當好，身體狀況看起來都還是十分硬朗。粉絲們見狀也紛紛驚呼：「看不出來88歲了」、「容嬤嬤永遠的經典，身體健康最重要，看她這麼精神就開心」、「李老師要好好的！」事實上李明啟今年5月還被目擊現身蘇有朋演唱會，當時蘇有朋在台上喊道：「容嬤嬤的扮演者李明啟老師，今天也來到了現場！我和全體觀眾一起祝您永遠健步如飛、笑口常開。」而當蘇有朋唱到《還珠格格》的經典歌曲〈當〉及〈雨蝶〉時，李明啟還在台下開心拿著螢光棒揮舞，事後兩人還在後台留下合影。