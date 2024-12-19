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立法院內政委員會昨日藍綠因確認議事錄僵持，過程中民進黨立委王義川佔領主席台卻沒水喝，「議事人員連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西」，此舉被資深媒體人黃揚明稱「巨嬰立委」，對此王義川今（19）日被問及此事回應「中國人的問題不回答」，黃揚明強調自己也是中華民國國民，難道跟王義川不是「同一國」？還是，監督執政黨的，就注定要被執政黨打成中共同路人？對於王義川挨批「巨嬰立委」回應稱「中國人的問題不回答」。黃揚明反問，「我和您同是中華民國國民，不是嗎？」坦言聽到這段內容，確實有點傻眼，本來還想說會不會是因為提問媒體的屬性，才讓王義川這樣回應，但後來瞭解提問媒體並非綠營口中所謂的「藍媒、紅媒」，因此可以確認「中國人」就是在說他。黃揚明聲明，自己出身所謂外省家庭，已故的家父出生於民國12年（身分證登記為民國15年，實際年齡與登記年齡不同，是當年來台老兵的常態）。但自己出生後至今，都僅擁有中華民國國籍，連申請所謂的台胞證都是因2009年3月在《人間福報》服務期間，被派往中華人民共和國江蘇省無錫市採訪「世界佛教論壇」需求，才由報社申請。第一次的台胞證過期後，2016年在《鏡週刊》服務期間，因當時公司有一出國採訪計畫需過境中華人民共和國，才由公司再次代為申請台胞證，但後來該出差計畫告吹，因此所持有的台胞證效期過後，從此未再申請。黃揚明說，除此之外，自己曾與友人於2017年4月前往澳門旅遊兩天兩夜（週五晚上搭機、週日下午返台），算是公務以外，唯一踏上隸屬於中華人民共和國所轄區域的經驗。而昨天自己對王義川在內政委員會「向議事人員討水喝」的評論，是因對其行為不妥及態度傲慢而評論。王義川大可一笑置之，無須理會。但當媒體記者詢問此事，不僅不回應還刻意用「中國人」標籤「抹紅」，讓他無法接受，許多側翼、網軍抹紅，那畢竟不是執政黨官方言論，但王義川用這類言詞來規避監督，實在令人失望。黃揚明說，難道和王義川不是「同一國」？還是，監督執政黨的，就注定要被執政黨打成中共同路人？王義川在本月初宣誓就職中華民國立法委員，宣讀誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」已非單純的名嘴、黨工，既然依中華民國憲法宣誓就職，就該做正事。黃揚明表示，王義川昨天對議事人員頤指氣使的態度及口氣，可受社會公評，但議事人員職責並不包括倒茶水，但是王義川卻把他們當成下人使喚，「您還欠他們一個道歉」。最後黃揚明表示，自己戶籍在桃園市，若王義川未來想在桃園參選市長、立委，很歡迎能為桃園貢獻更多心力，但屆時請別把不支持他的桃園公民任意貼上「中國人」標籤！