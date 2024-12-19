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隨著新年腳步將近，政治人物紛紛推出新年看板，提前向民眾拜年。同時，民進黨也積極備戰2026年縣市長及議員選舉。新竹市街頭出現一張年輕新面孔的聯名新年看板，上頭是民進黨立法院黨團總召柯建銘同框年輕特助戴振博，向新竹市民送上新年祝福，也意味著爭取曝光，備戰2026風城議員。柯建銘表示，自己能夠在國會奮戰多年，不僅是為了守護台灣的民主與發展，更要感謝背後一群值得信賴的助理團隊，提供堅實支持，成為堅強的後盾。這次特別安排國會辦公室最年輕的特助戴振博「返鄉深耕」，期望能為新竹市民提供更多服務，積極爭取市民權益。戴振博則說，接下總召的任務當然義不容辭，自己生於新竹、長於新竹，對這座城市有著深厚的情感，能有機會回到家鄉為市民服務，倍感榮幸。強調接下來將會帶著國會服務的經驗返鄉，更加努力走訪基層，傾聽民意，讓更多市民認識他，同時積極爭取新竹市的建設與福利。談及2026年新竹市議員選舉中逐漸浮現的年輕新勢力，戴振博透露，雖然年紀尚未滿30歲，但他從事政治工作已近10年，見證並參與了許多重要的歷史性時刻，例如釋字第748號通過、《反滲透法》的立法過程，以及COVID-19疫情期間國會迅速修法以守護台灣民眾安全，還有許多不勝枚舉的重大政治性法案與政策之攻防及協調整合等，這些經驗更堅定了他投入政治工作的初衷與使命。