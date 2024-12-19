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▲台北六福萬怡酒店７樓The Lounge大廳酒吧，於12月23日起至1月27日，推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動。（圖／六福萬怡提供）

▲大倉久和選用大分和牛肩肉，做出手沖的大分和牛牛生湯。（圖／大倉久和提供）

台北六福萬怡酒店７樓The Lounge大廳酒吧於12月23日起至1月27日，推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動，午餐時段每人售價899元，主打美國爐烤牛，若於晚餐時段用餐則每人售價1,099元，還可享精選葡萄酒喝到飽。「肉食慶典」每日午餐及晚餐時段均可預訂，平安夜、聖誕節、元旦假期均適用。台北六福萬怡酒店表示，本次為肉控饕客量身打造「肉食慶典」活動，推出美國Prime極佳級爐烤牛肉吃到飽，強調是選用美國42個月齡以下的「年輕牛隻」，以最自然的生長環境，有別一般市售商品，肉質口感更為顯著的柔嫩、風味濃郁，搭配主廚以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味，使用爐烤方式烘烤鎖住肉汁精華，口感軟嫩中帶有嚼勁，賓客可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽增添風味品嚐。除了爐烤牛可無限量享用外，從餐前歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品至飲品咖啡、熱茶均可免費吃到飽。若於晚餐品嚐再尊享精選葡萄酒暢飲。「肉食慶典」自即日起至1月27日，午餐時段每位售價899元+10%，晚餐時段每人售價1,099元+10%，再享精選葡萄酒喝到飽，若不飲酒也可享咖啡、熱茶、軟性飲品無限暢飲。此外，大倉久和大飯店也與日本大分縣三度攜手合作，推廣在地純正日本和牛，並由大倉久和歐風館自助餐廳山本克哉(Yamamoto Katsuya)行政主廚，以及桃花林中華料理王建榮主廚精心研製多款料理，主打爐烤大分縣和牛佐香草野菇肉汁、煙燻浸滷大分和牛，甚至還有以和牛來製作的現沖牛肉湯，另外還有多款使用大分縣優質食材製成料理，像是鰤魚、鮃魚、生蠔等，限定3天餐會活動將至今（19）日止，但是大倉久和大飯店表示，明年2月將推出為期2週的活動，屆時還有機會抽中大倉日航酒店集團日本住宿券，以及大倉久和住宿券等。