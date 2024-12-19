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▲《陰間大法師 BEETLEJUICE》在全球各地的總票房有65%來自北美，北美以外的觀眾對這系列影片沒有同樣的熱情，票房反應也普通。（圖／華納兄弟提供）

▲《龍捲風暴》的全球票房有超過7成來自北美，讓好萊塢業界驚訝，過去這類強打特效的大片，在美國以外的區域票房大都比美國本土好，這部片卻反過來。（圖／華納兄弟提供）

一場疫情改變電影市場的現況，好萊塢強片今年在北美地區表現不俗，但北美以外的地區卻發生相當大的變化，尤其《魔法壞女巫》、《陰間大法師 BEETLEJUICE》、《龍捲風暴》非常明顯北美以外區域的賣座遠不及北美。《綜藝報》分析俄烏戰爭後，好萊塢大片失去俄羅斯市場，美國又因地緣政治發展和中國關係不理想，造成當地觀眾對好萊塢商業片熱情驟降，不再發揮強大的捧場力道。往後好萊塢電影極有可能需要仰賴美國自家觀眾支持，不能靠美國以外的市場支撐。根據分析，《魔法壞女巫》全球賣破5億2700萬美元，卻超過68%來自北美，《陰間大法師 BEETLEJUICE》則是65%票房是北美貢獻。這兩部片本就都有「北美獨大」的合理原因：《魔法壞女巫》的百老匯音樂劇原作，在英語系國家比較有固定演出、知名度遠高過非英語系的地區，因此電影版票房也明顯反映出地域差距；《陰間大法師 BEETLEJUICE》則是首集就以北美地區最熱賣，續集當然也主打北美的觀眾。倒是《龍捲風暴》超過70%全球票房來自北美，真的令好萊塢業界心驚，過往此類主打特效場面的大片，北美以外地區的賣座表現多半更好，尤其多年前的《龍捲風》，北美以外票房略超過北美，使續集的表現大出各方意外。除了宣傳策略可能不奏效，另外就是國際情勢影響好萊塢電影在某些區域的行情，業界得到的啟示是在川普第2任美國總統任期，好萊塢大片恐怕得減少對海外巿場的依賴，專心拉攏美國觀眾，才有更多大賺錢的機會。