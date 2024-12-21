《拳上2024》週六（12月21日）晚間在小巨蛋上演，本次主秀將由「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓壓軸登場，《NOWnews》在賽前3天直擊統神最後備戰階段，統神的教練洪有勝透露，統神是非常有自主想法的學生，雖然剛接觸拳擊，但對每個細節都有自己的一套理論，「教他就像打官司一樣，嘴巴要跟他辯論，不過現在的程度打蹦闆應該是沒問題，就只怕統神會腦衝。」
統神體能真的太差 洪有勝：初期覺得輸定了
統神和蹦闆從8月開始就各自尋找教練準備《拳上》，洪有勝分享，統神的體能問題很大，從今年8月到10月，用盡許多方式嘗試增強體能都沒什麼效果，就算是原先設定的2分鐘4回合，都不覺得統神有辦法撐完。
後續統神成功節食、持續運動讓體重下降，針對體能的訓練也漸漸上了軌道，洪有勝提及，「有嘗試模擬過一次3分鐘6回合的賽制，他現在打的完，但還是需要教練不斷提醒怎麼用更省力的方式，做出有效的攻擊，以他現在的程度，現在去打蹦闆，差不多可以了啦。」
不能被蹦闆激怒 統神腦衝就輸了
談到《拳上》面對蹦闆的策略，洪有勝認為，兩人的體能現在應該差不多，不過3分鐘6回合對沒有比賽經驗的初學者真的很硬；在討論過後，會希望統神在前半段不要冒然出拳，先試探對方並尋求防守反擊的機會。
洪有勝也強調，以教練角度，對統神一定有信心，但希望統神「管好自己」，在擂台上不要被蹦闆的肢體動作或挑釁的舉動激怒，「統神很容易被對面摸幾下，哪怕沒有打到，他就會受不了，直接衝進去跟人家幹，到時候在場邊只能幫他踩煞車了。」
從不以為意到認真看待 洪有勝曝統神心境變化
陪著統神準備《拳上》3個多月，身為主教練的洪有勝認為，統神就是一般人，對拳擊運動也不是特別有天賦，拳擊講求反應，但他的體能又會把反應拖慢，但統神的「意志力」讓人印象深刻，「減肥真的沒那麼容易，我其實沒有特別管他飲食，只會建議一些菜單，他能瘦那麼多真的是靠他意志力撐的。」
除了減肥外，洪有勝也分享，最初統神面對拳賽的態度就是「贏就贏、輸就輸，我沒什麼差」，進拳館也帶著很多自我意識在訓練，直到他發現「為什麼一堆很瘦的人打我會痛，出拳有穿透力」，統神才意會到拳擊沒那麼簡單，洪有勝形容「教統神就像打官司一樣，他會一直給出理論，我再丟出我的想法、解釋人體構造、動力鏈之類的理論去說服，其實是蠻不錯的教學經驗。」
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統神和蹦闆從8月開始就各自尋找教練準備《拳上》，洪有勝分享，統神的體能問題很大，從今年8月到10月，用盡許多方式嘗試增強體能都沒什麼效果，就算是原先設定的2分鐘4回合，都不覺得統神有辦法撐完。
後續統神成功節食、持續運動讓體重下降，針對體能的訓練也漸漸上了軌道，洪有勝提及，「有嘗試模擬過一次3分鐘6回合的賽制，他現在打的完，但還是需要教練不斷提醒怎麼用更省力的方式，做出有效的攻擊，以他現在的程度，現在去打蹦闆，差不多可以了啦。」
不能被蹦闆激怒 統神腦衝就輸了
談到《拳上》面對蹦闆的策略，洪有勝認為，兩人的體能現在應該差不多，不過3分鐘6回合對沒有比賽經驗的初學者真的很硬；在討論過後，會希望統神在前半段不要冒然出拳，先試探對方並尋求防守反擊的機會。
洪有勝也強調，以教練角度，對統神一定有信心，但希望統神「管好自己」，在擂台上不要被蹦闆的肢體動作或挑釁的舉動激怒，「統神很容易被對面摸幾下，哪怕沒有打到，他就會受不了，直接衝進去跟人家幹，到時候在場邊只能幫他踩煞車了。」
從不以為意到認真看待 洪有勝曝統神心境變化
陪著統神準備《拳上》3個多月，身為主教練的洪有勝認為，統神就是一般人，對拳擊運動也不是特別有天賦，拳擊講求反應，但他的體能又會把反應拖慢，但統神的「意志力」讓人印象深刻，「減肥真的沒那麼容易，我其實沒有特別管他飲食，只會建議一些菜單，他能瘦那麼多真的是靠他意志力撐的。」
除了減肥外，洪有勝也分享，最初統神面對拳賽的態度就是「贏就贏、輸就輸，我沒什麼差」，進拳館也帶著很多自我意識在訓練，直到他發現「為什麼一堆很瘦的人打我會痛，出拳有穿透力」，統神才意會到拳擊沒那麼簡單，洪有勝形容「教統神就像打官司一樣，他會一直給出理論，我再丟出我的想法、解釋人體構造、動力鏈之類的理論去說服，其實是蠻不錯的教學經驗。」
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