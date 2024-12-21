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▲統神8月的體重高達133公斤（左），教練一度認為統神勝算很低，直到瘦身有成後（右），訓練才步上軌道。（圖／NOWnews攝影中心）

▲洪有勝希望統神正式上擂台時，不要受到對手的動作影響，情緒出現太大的起伏。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

《拳上2024》週六（12月21日）晚間在小巨蛋上演，本次主秀將由「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓壓軸登場，《NOWnews》在賽前3天直擊統神最後備戰階段，統神的教練洪有勝透露，，不過現在的程度打蹦闆應該是沒問題，就只怕統神會腦衝。」統神和蹦闆從8月開始就各自尋找教練準備《拳上》，洪有勝分享，統神的體能問題很大，從今年8月到10月，後續統神成功節食、持續運動讓體重下降，針對體能的訓練也漸漸上了軌道，洪有勝提及，「有嘗試模擬過一次3分鐘6回合的賽制，他現在打的完，但還是需要教練不斷提醒怎麼用更省力的方式，做出有效的攻擊，談到《拳上》面對蹦闆的策略，洪有勝認為，兩人的體能現在應該差不多，不過3分鐘6回合對沒有比賽經驗的初學者真的很硬；在討論過後，會洪有勝也強調，以教練角度，對統神一定有信心，，「統神很容易被對面摸幾下，哪怕沒有打到，他就會受不了，直接衝進去跟人家幹，到時候在場邊只能幫他踩煞車了。」陪著統神準備《拳上》3個多月，身為主教練的洪有勝認為，，但統神的「意志力」讓人印象深刻，「減肥真的沒那麼容易，我其實沒有特別管他飲食，只會建議一些菜單，他能瘦那麼多真的是靠他意志力撐的。」除了減肥外，洪有勝也分享，最初統神面對拳賽的態度就是「贏就贏、輸就輸，我沒什麼差」，進拳館也帶著很多自我意識在訓練，，洪有勝形容「教統神就像打官司一樣，他會一直給出理論，我再丟出我的想法、解釋人體構造、動力鏈之類的理論去說服，其實是蠻不錯的教學經驗。」