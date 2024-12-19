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▲課程主要在向民眾提供專業的綠鬣蜥移除知識及操作技能。（圖／屏東縣府提供）

為了有效應對外來入侵物種綠鬣蜥的氾濫，屏東縣政府將於113年12月30日舉辦「綠鬣蜥移除教育訓練課程」。該課程旨在向民眾提供專業的綠鬣蜥移除知識及操作技能，以確保民眾能安全有效地使用合規工具進行移除，提升參與行動的知識與能力。農業處指出，此次訓練將於12月30日在屏東縣政府南棟3樓301多媒體廳開課，報名對象為年滿18歲的屏東縣縣民，名額限150人。為確保綠鬣蜥移除行為遵守法規並維護動物福祉，受訓學員完成課程後需簽署綠鬣蜥移除公約，公約內容包括安全注意事項及禁止虐待、拍照上傳等爭議性行為。農業處長鄭永裕提醒民眾，對於網路上可能出現的詐騙信息需保持警覺，切勿輕信非縣府公布的報名訊息。若在社交平台看到相關資訊，務必及時向縣府查詢以獲取準確消息，避免誤導與詐騙。強調，保護生態環境、防範外來種影響是持續且長期的工作，呼籲縣民積極參與移除外來入侵物種的行動，共同守護我們的綠色家園。