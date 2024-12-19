我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《問問星星吧》中，李敏鎬、孔曉振因為解決一件大事，相擁而泣。（圖／Netflix）

▲▼《問問星星吧》中，李敏鎬、孔曉振原本互看不順眼。（圖／Netflix）

李敏鎬、孔曉振、吳正世、韓智恩、金柱憲主演大戲《問問星星吧》故事以壯麗的外太空為背景，聚焦於愛情、信任以及人與人之間的深刻感情為主軸，這也是Netflix首部「從地球到外太空」的浪漫愛情影集，將韓國影集內容推向令人驚豔的「新高度」，今（19）日釋出正式預告，李敏鎬、孔曉振吵著吵著吵出感情，2大咖的愛情故事讓人期待。《問問星星吧》除了有李敏鎬、孔曉振、吳正世、韓智恩、金柱憲等一線演員參演，幕後團隊也是S等級，編劇徐淑香曾寫出《嫉妒的化身》，導演朴信宇曾指導玄彬《海德、哲基爾與我》、宋慧喬《男朋友》、金秀賢《雖然是精神病但沒關係》、金智媛《愛在大都會》等，幕前幕後陣容含金量滿滿，未開播就掀轟動。劇中，李敏鎬飾演一位可愛迷人但卻笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，踏入一片未知領域。孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官「金伊芙」。2人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，共同在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰。正式預告中，李敏鎬跟孔曉振直接吵起來，「孔龍」雖然是名醫生，但無法適應外太空的零重力環境顯得笨手笨腳，在太空中全都亂了套。指揮官「金伊芙」看不下去，直接回嗆：「我一定要照顧這個觀光客嗎？」不過，當劇情推展、祕密浮現，「恐龍」與「金伊芙」開始逐漸瞭解彼此。孔龍問：「妳不是從來不會違反規定和規則的人嗎？」金伊芙就回：「沒有什麼規則比拯救和創造生命更重要。」2人的距離就此拉近，也因為解決任務相擁而泣，在意想不到的境遇中互相找到彼此。類 型：科幻、職場、浪漫喜劇、成長導 演：朴信宇編 劇：徐淑香語 言：韓文集 數：16主 演：李敏鎬（飾演：孔 龍）、孔曉振（飾演：金伊芙）吳正世（飾演：姜江秀）、韓智恩（飾演：崔高恩）、金柱憲（飾演：朴東雅）開播日：2025年1月4日～2025年2月23日收 看：Netflix