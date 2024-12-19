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受惠於高階電競與DIY升級需求成長，PC品牌MSI微星在今（2024）年主機板市場銷售量筆去年成長14%，展現強勁的市場競爭力。預計下半年問世的MSI X870、X870E主機板，可望成為推動市場復甦重要動力。受到新一代AMD、Intel晶片組推出，以及DIY玩家換機潮的帶動下，市調機構看好2024年全球主機板市場預期將溫和成長。另隨著AI運算崛起，對高效能運算與穩定性更高的硬碟需求逐步攀升，帶動主機板市場進入新一級升級循環。微星科技業務資深經理林世宗表示，今年主機板市場持續實現雙位數成長，這不僅得益於我們對玩家需求的精準掌握，更源於領先業界的技術創新，致力於提供最佳的硬體使用體驗。隨著市場對高階主機板需求的日益增長。微星表示，下半年推出的MSI X870與X870E系列主機板，以全線7款完整陣容強勢登場。從追求極致效能的旗艦之作 MEG X870E GODLIKE，到兼具高性能與性價比的MAG X870 TOMAHAWK WIFI，全方位滿足不同玩家與創作者的多元需求。微星表示，MSI X870/X870E系列主機板，全新搭載AI支援設計、完整散熱架構，以及完整傳輸解決方案，提供優異的穩定性能與耐用度，滿足高階玩家與專業用戶的嚴苛需求。同時，MSI持續突破極限，率先實現對192GB或128GB雙面4條全滿的大容量記憶體，支援高頻率6400MHz同步運行效能，成為專業玩家與高效能用戶的最佳選擇。同時，微星在AMD 800系主機板新引入了High Efficiency Mode記憶體參數快速配置功能，裡面包含4個等級的選項，Relax、Balance、Tighter 和 Tightest，依激進程度依次遞增。經實測，Relax開始就大幅度提升了讀寫性能並降低延遲，Balance在此基礎上進一步優化延遲，而 Tighter 和 Tightest 則追求極致，適合對性能有更高要求的用戶。