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▲莫少聰在電影中詮釋孫耀庭的一生。（圖／翻攝自微博）

▲孫耀庭是中國歷史上最後一位太監。（圖／翻攝自微博）

▲電影《中國最後一個太監》由莫少聰主演。（圖／翻攝自豆瓣電影）

古代皇帝身邊一定會出現「宦官」服侍，也就是所謂的「太監」，受到提攜的太監，輔佐在皇帝左右，地位有時還會比皇后還高，甚至許多古裝劇的太監戲份也不少，例如王茂蕾在《延禧攻略》中飾演的「袁春望」、李天柱在《後宮甄嬛傳》的「蘇培盛」等等。而這樣的文化持續到清朝，歷史上的最後一位太監則是孫耀庭，他的故事曾被翻拍成電影《中國最後一個太監》，孫耀庭因清末民亂兵變，孫耀庭為了想讓家族過上好生活，自願入宮當太監，但因為沒有錢，只好由父親親自動手。孫耀庭出生1902年，在家中排行老二，年幼時曾在村裡的私塾讀了4年書，但因為辛亥革命，家中失去了僅剩的農田，家道中落淪為乞丐，當時遜清小朝廷不顧民國規定，在民間徵太監，孫耀庭當時才8歲，為了讓家族恢復過往榮景，他自告奮勇想入宮輔佐溥儀。當時有專業的機構幫忙「去勢」，下刀快狠準，但費用極高，孫耀庭的家境不允許他到這樣的機構手術，只好由父親和舅舅親自操刀，某日趁著孫耀庭的母親外出，父親和舅舅將他壓住，拿平時在用的剃刀，用力地朝他的下半身一劃，孫耀庭痛苦喊叫，母親回家後見兒子命根子沒了，痛哭失聲。孫耀庭好不容易挺過復原期活了下來，迎接他的卻是宣統皇帝溥儀退位，孫耀庭一家聽到這個消息徹底崩潰，孫耀庭彷彿迎接了世界末日，即便未能輔佐皇帝，但他仍在遠親的幫助下，進入郡王銜貝勒載濤的府中做事，後來載濤知道他一直想進宮，也放手讓他去。孫耀庭透過介紹初入紫禁城，前後伺候了端康皇太妃、皇后婉容，1924年爆發甲子兵變，孫耀庭被遣散回鄉，1932年溥儀成立滿洲國，孫耀庭再度前往長春侍奉，後因病辭職回到北平。中華人民共和國成立後，孫耀庭被派到北京管理寺廟，1966年文化大革命爆發，住進廣化寺，也在同年離世，享壽93歲。孫耀庭的故事曾出版自傳體回憶錄《最後一個太監》，1988年改編成電影《中國最後一個太監》，劇中名為「劉來喜」由莫少聰飾演，溫碧霞飾演其青梅竹馬，劉德華飾演溫碧霞的丈夫，歸亞蕾飾演劉來喜的母親，莫少聰更以該片入圍第24屆（1987年）金馬獎。