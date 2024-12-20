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▲統神的哥哥「國動」在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，將到《拳上》現場看弟弟打拳。（圖／國動臉書）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

統神與蹦闆的《拳上》對決將在週六（12月21日）於台北小巨蛋登場，日前統神的哥哥「國動」張葦航在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，將到現場觀看弟弟打拳，統神在《NOWnews》轉訪時談及此事，瞬間回應「那個一定不是真的買票」，並表示不會在《拳上》刻意和「國動」有所互動，統神直言「我真的不想再理這個人。」身為親兄弟的統神和國動，在2022年因為和Toyz工商事件衍生出的支線產生嫌隙，雙方隔空互轟，不斷翻舊帳，直到2022年5月，兩人引發「頂上戰爭」後就此決裂，至今2年半以來，兄弟兩都將對方視為陌生人，想不到在《拳上》場合有望重現兩人同框畫面，讓粉絲非常期待後續發展。針對國動在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，《拳上》主辦方曾表示「內部沒安排公關票給國動，門票是他花錢自己買的」，不過統神仍鐵口直斷「國動不可能自己買票，一定是有公關票，不然就是有談什麼案子。」統神也透露，到時候《拳上》和國動就是正常互動，並沒有特別想要做什麼，「我真的不想再理這個人，我對他已經無話可說了。」