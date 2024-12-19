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▲聖誕市集將於12月20日至23日於屏東公園田徑場前廣場登場。（圖／屏東縣府提供）

以一曲「You Raise Me Up」風靡全球、奪得荷蘭達人秀冠軍的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將於明（20）日晚間18時至18時30分現身屏東聖誕市集獻唱。為屏東縣民帶來難忘的聖誕節體驗。縣長周春米表示，今年屏東聖誕節自開幕以來，憑藉璀璨燈飾及豐富活動吸引了大量民眾打卡分享。今年首次邀請荷蘭好聲音馬丁賀肯斯獻唱，希望透過他的歌聲，讓民眾仿若置身歐洲傳統聖誕氛圍，感受到節慶的溫暖與幸福。縣府傳播暨國際事務處表示，馬丁賀肯斯原本是一名麵包師傅，年輕時因生計暫別音樂夢，後因歐債危機失業，正值人生低潮時，女兒為他報名「荷蘭達人秀」，最終憑真摯且動人的歌聲奪冠。他的代表作「You Raise Me Up」在YouTube創下超過5000萬次點閱率，感動無數人。屏東聖誕市集將於12月20日至23日於屏東公園田徑場前廣場登場，現場包含特色美食、屏東十大伴手禮、文創手作等多元商家，還有表演節目與滿額抽獎活動，吃喝玩樂應有盡有。此外，每週六、日及國定假日更有浪漫下雪體驗、聖誕老人互動表演等活動，為市集增添歡樂氛圍。