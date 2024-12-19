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▲許常德分享李炳輝的近況，也說對方希望可以端出很棒的作品給大家。（圖／許常德的地下手記臉書）

75歲資深藝人李炳輝曾唱紅〈流浪到淡水〉一曲，不過他近年來年紀漸大，身體大不如前，甚至二度中風，近年來都靠著零星商演度日，外界相當關心他的健康和經濟狀況。今（19）日稍早資深音樂人許常德透露，李炳輝已經接到第一個尾牙活動了，且對方即使面對困境還是非常樂觀，還笑說每次尾牙大家都會關心他，「幾乎成了尾牙代言人」，也說每年都被大家關心，已經覺得很幸福及感謝。許常德表示，先前曾邀請李炳輝參加陳盈潔的音樂會，後來和陳盈潔的大姊討論，決定如果音樂會有捐款，也希望提供其他有需求的音樂人，剛好那陣子他看到李炳輝沒有接到尾牙場的新聞，所以後續就直衝淡水探望對方。不過當時李炳輝夫妻都中風了，「唯一能代步的摩托車笨重又老舊，家在二樓，樓梯在房外，嫂子在那樓梯跌過了三次。」狀況不太樂觀。即使如此，李炳輝依舊非常正向，表示自己習慣把歡樂帶給別人，也絲毫不覺得自己不幸，還笑說每年尾牙新聞都會提到他，他幾乎成了尾牙的代言人，「那麼多藝人沒有尾牙表演場，但我是唯一年年大家都關心的，這個就很幸福，很感謝！」而這次的尾牙活動也是從陳盈潔那邊連結過來的，許常德表示，「這是在兩個多月前的事了吧，對於這麼自然形成的緣分，我腦子就在想，怎麼樣才能把這個尾牙秀，讓廠商滿意、讓關心這新聞的人感動、讓大家對找李炳輝大哥尾牙秀會擔心沉重的人一個翻轉的驚喜。」許常德也說，這次廠商提到要助李炳輝一臂之力的想法，「我想…一定要是很不一樣的，李炳輝老師和陳盈潔老師都很希望端出很棒的作品跟大家分享成果，而不是憐憫，只要有好的團隊，都可以做出很不一樣的作品喔！」