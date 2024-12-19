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日系專業眼鏡品牌OWNDAYS深耕台灣市場十年，繼在台灣本島成功開設第75家門市後，OWNDAYS再創里程碑宣布第76號門市將於12月21日（六）在由澎坊經營的澎湖三號港商場盛大開幕，成為澎湖首家日系快配眼鏡店，為外島地區注入嶄新的時尚元素與便捷體驗。OWNDAYS澎湖門市是OWNDAYS首次跨足台灣外島市場，品牌特別針對澎湖地區的生活與氣候需求，推出豐富多元化的產品與服務，用心為當地消費者與觀光客帶來全新體驗。此外，品牌獨創的快速配鏡技術，更將大幅提升眼鏡選購與配戴的便利性，讓澎湖消費者也能享受與日本一致的高品質服務，結合商場的國際化購物氛圍與品牌在視覺產品上的專業性，致力於為澎湖地區帶來高效、便利的配鏡服務。從太陽眼鏡到各式日常用眼鏡，每款都在細節中展現日式匠心，消費者能自由將OWNDAYS融入個人風格，展現專屬於自己的穿搭態度。OWNDAYS澎湖門市開幕狂歡不手軟 多重限定優惠搶先公開為了歡慶OWNDAYS澎湖門市隆重開幕，品牌特別推出一系列開幕限定活動，邀請澎湖消費者一起共襄盛舉，享受多重驚喜！活動期間，凡於門市購物即可享滿額折扣優惠：單筆消費滿3,000元立減400元，滿5,000元折抵700元，用超值價格即能入手心儀眼鏡，也為節日季節添上一份精選好禮。除了滿額折扣，週末限定的「福袋活動」更是本次開幕亮點之一，12月21日（六）與12月22日（日）下午13:30、16:00兩個時段，將在澎湖門市限量發送福袋，福袋內藏有免費眼鏡、優惠券等豐富禮品，每場僅限25位幸運消費者，而消費者只需加入OWNDAYS官方LINE好友即可參與，一秒解鎖更多專屬福利。