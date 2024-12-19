我是廣告 請繼續往下閱讀

越南河內一家卡拉OK店發生大火，造成11人死亡、2人受傷，火災發生在當地時間昨（18）日晚上11點，救援人員抵達現場後救出7人，另外發現11人死亡。根據《路透社》報導，河內警察局昨（18）日晚間11時許接獲民眾報案稱，一間三層樓的酒吧突然起火，火勢迅速蔓延造成多人受困。消防部門與附近居民攜手合作，耗時40分鐘才控制火勢，整棟建築物被燒得焦黑。警方在現場發現11具屍體，初步研判是人為蓄意縱火，並在深夜凌晨逮捕約50歲的男性嫌犯。該名男嫌犯坦承在咖啡廳喝啤酒後，與店員發生口角，隨後買了汽油倒在店家一樓停放摩托車的地方，導致火勢延燒。沒想到火勢延燒到整棟大樓，嫌犯於是逃離現場。這場大火導致11人命喪火窟、2人受傷，並有多人受困現場，目前警方已逮捕嫌犯並依法送辦。