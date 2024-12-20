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▲鄭美慧講師認真解說蠟染的生活美學與藝術創作。(圖／新北市教育局提供)

▲學員認真手繪蠟染藝術創作。(圖／新北市教育局提供)

▲東南科大丙級冷凍空調實作課。(圖／新北市教育局提供)

▲東南科大丙級室內配線實體解說情形。(圖／新北市教育局提供)

新北市教育局於去(112)年首創一站整合式「新北市學習地圖網」提供民眾在單一網站即可查詢到新北市各局處共474所終身學習機構資訊。今(113)年更擴大規模，再度率先將縣市終身學習網納入轄區內18所大學推廣教育中心課程資訊，提供民眾學分班、非學分班及證照專班等專業課程來選讀。目前學習地圖網已整合16類共613所終身學習機構，歡迎民眾運用網站查詢課程並就近學習。國立臺灣藝術大學推廣教育中心開設的「樂齡蠟染畫創作與應用」的授課教師鄭美慧希望繁瑣的蠟染工藝能透過現代的思維與設計接地氣的應用在生活中，藉此延續蠟染的生活美學與藝術創作，民眾相當認同該理念並深獲喜愛！學員蔡淑英小姐表達很開心可以參與這門蠟染課程，嘗試不同的藝術創作，平常喜歡作畫的她在這堂課程中發現可以運用多種媒材進行創意創作，例如透過蠟染畫印製在手提袋上，產出作品兼具美觀和實用性。輔仁大學進修中心以開設外語相關課程為主，學員李玉伶小姐表示：「特別選修輔大的平日夜間的英語基礎班來增強外語能力，從第一堂課起，老師便突破傳統的教學方式，用生動活潑又兼具多元感官刺激來帶領學員學習，十分推薦此課程。」 除了英語學習，輔仁大學進修中心還提供民眾多語言的開設課程，如常見的日語、韓語，甚至西班牙語。上課時間除了平日晚上及周末外，更提供遠距教學，讓民眾在家就可以線上學習，時間上非常彈性！國立空中大學開設多門推廣教育學分班，如民法、刑法、公司法及會計學等課程，未來有助於取得大學相關學位。學員黃淳樺小姐分享：「洪宗暉老師所講授的刑事訴訟法，編寫的教材非常用心，章節及順序安排得宜，課堂中分享實務經驗及生活時事，並適時加入圖解說明，讓我們在學習上印象深刻且易於理解艱澀難懂的法條!」專業證照班也是大學推廣教育中心熱門課程之一，東南科技大學推廣教育中心承辦人林倩后小姐說明，為滿足民眾就業能力需求，開設學士學分班:如冷凍空調工程技師學程、工業安全技師學程及環境工程技師學程等。非學分班:如丙級室內配線及乙級冷凍空調裝修訓練輔等。透過上述專業課程訓練，輔導民眾取得專業證照，提升職場就業力。台北海洋科技大學因應台灣社會的高齡化趨勢，帶動銀髮照護與高齡經濟，由學校承辦勞動部產業人才投資計畫―樂齡健康促進指導員36小時培訓班，共訓練18名學員，未來結訓後可以從事以銀髮樂齡為對象等職務，包含從專案企劃、課程規劃與教案設計、健康指導、輔具設計行銷人員到休閒規劃人員，提供民眾培養相關職業知能。教育局長張明文表示，新北市重視終身學習推動，成為今(113)年唯一全國學習型城市也是六都中首座被認證的縣市。除了大學推廣部課程外，學習地圖網也包含社區大學、樂齡學習中心、松年大學、勞工大學、原住民族部落大學及數位學院等課程，讓民眾修讀課程有多元且在地的選擇，鼓勵民眾多利用寶貴的資源，踴躍報名各項課程，提升學習力及就業力！