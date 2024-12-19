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▲許光漢帥氣的丰采，連香港名導都很欣賞，希望有機會合作。（圖／NOWnews攝影中心）

▲衛詩雅在《破·地獄》的演出深獲好評，贏得亞太影展最佳女主角。（圖／記者嚴俊強攝）

▲沈玉琳（右）主持節目的幽默反應，讓香港影后非常欣賞。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》）

在香港票房飆破1億3500萬港幣 (約5.5億台幣)的好評大片《破·地獄》，導演陳茂賢與衛詩雅也分別在亞太影展拿下最佳導演、最佳女主角，兩人來台灣謝票都有想要嚐的美食和想要見的人，只是結果可能會出乎各方意料：陳茂賢坦言最近看了《影后》，很想見見謝盈萱，當然「萬人迷」許光漢也是他很想合作的對象；衛詩雅卻透露老公都在網上看沈玉琳的節目，自己也對他超快速反應與幽默的談吐印象深刻，很想跟他碰面，不過自認慢半拍沒有辦法接受他的訪談，她對陳茂賢笑道：「許光漢就留給你。」《破·地獄》以香港獨特的殯葬習俗為主題，衛詩雅扮演救護員，父親許冠文是有名的喃嘸師傅，但該職業傳統不傳女性，理由是祖師爺嫌女性月事有血污會破法力，因此她在家裡常覺得很委屈，因而片中她多半是心情壓抑的出現，整部片拍起來為了入戲，她也為了最後一段進行「破·地獄」儀式訓練了9個月的時間，另外就是把自己練到像專業的救護員一樣。香港目前的女性救護員才5位，體力需求和男性人員一樣，因此衛詩雅也有專業的教練訓練她，她的體力也足以去考正式人員，相當厲害。她笑道，《破·地獄》情節中需要有念誦經文，陳茂賢也給她聽誦經，她就一面背，可是常沒過多久就換新的。她自嘲別人跑步是聽音樂，她是聽經文，而且拍攝該片的期間陳茂賢都不跟他講要怎麼做，好像把她丟在海裡，自己掙扎求生，拍到後來真的很想殺了他。片中女兒幫父親洗頭時，問他是不是真的覺得自己讓他很丟臉，這場戲衛詩雅坦言，每次看劇本都會哭，可是陳茂賢不准她在拍攝時哭出來，她只有硬撐著演完，然後下了戲不停掉眼淚，連回到家洗澡都在哭。至於「破·地獄」儀式那場戲，衛詩雅透露自己肢體不太協調、轉圈會頭暈，但花了時間去硬練，就算不是很聰明，卻很肯花時間、下苦功，最後的表現讓觀眾看了都印象深刻。陳茂賢和衛詩雅此番來台，也要向台灣觀眾謝票，片子在台上映全台賣破千萬，傳出好口碑，有的觀眾一刷再刷。來到台灣自然要嚐美食，陳茂賢最想吃牛肉麵，衛詩雅喜歡燒仙草。兩人近來都看了在台頗為轟動的《影后》，陳茂賢因此想要和謝盈萱見面，希望有機會和她跟王淨、許光漢合作。他曾在香港電影金像獎頒獎典禮時為了對腳本與許光漢碰面，那時就覺得許光漢真的很帥。衛詩雅欣賞沈玉琳，雖然對於上對方節目接受訪問沒有自信，如果有機會一起演戲，倒是非常樂意。