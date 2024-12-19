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▲席妮史威尼的長相清秀，上圍豐滿，是目前好萊塢最搶手的年輕女星之一。（圖／摘自IG）

▲席妮史威尼的最新性感美照極為吸睛。（圖／摘自IG）

好萊塢當紅性感「波神」席妮史威尼，雖然文藝喜劇、動作、恐怖、大尺度的影片都能勝任，卻還是以火辣的身材最令觀眾印象深刻。她日前在紐約的大樓屋頂拍攝性感畫面，上身乾脆不穿，只罩著精品名牌的外套，果然再造話題，不到一天已經吸引320多萬個「讚」。席妮史威尼從HBO的大尺度影集《高校十八禁》崛起，戲裡她不乏有清涼、激情的片段，卻沒有因此無法走回甜美、俏麗的戲路，她自製自演的浪漫喜劇《愛愛愛上你》創下疫情後此類電影的票房高峰，甚至超越茱莉亞羅勃茲與喬治克隆尼合演的《幸福入場券》，使她在好萊塢的行情大爆發，儘管如此，她後來在《鬼聖胎》包緊緊演修女、挑戰驚悚的演出，觀眾也還是能夠接受，戲路似乎不受限制，也是她在好萊塢的一大利多。目前在30歲以下的女星中，席妮史威尼已被列入A級大咖的行列，大片女主角的考慮名單多半會有她，她的前途頗受看好。各方好奇她是否還會回到《高校十八禁》，畢竟現在知名度大增，已經不見得需要再做犧牲，可是她仍會繼續在該劇演出，也不排斥為劇情需要再有適度的清涼演出。