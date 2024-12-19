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▲教育部體育署未來將持續推動「運動i臺灣2.0計畫」，協助地方政府推展縣市體育活動和發展地方特色運動，整合運動與健康促進，並強化質精量足的運動專業人力，營造友善運動環境服務。（圖／體育署提供）

教育部體育署委託世新大學進行的「113年運動現況調查」今（19）日公布成果，顯示國人參與運動人口比例達82.9%，規律運動人口比例創下35.3%的十年新高。疫情後，國人更重視健康，規律運動成為提升生活快樂與健康的重要方式，而科技健身與銀髮族課程則成為未來趨勢。根據調查，規律運動人口比例自103年以來持續攀升，113年達到35.3%，較112年成長0.3個百分點，創下十年最高紀錄。體育署推動的「運動i臺灣」與「運動i臺灣2.0」計畫成效顯著，透過整合縣市運動資源與提升運動場地普及性，有效推進全民運動發展。調查指出，62.1%的民眾認為運動環境充足，滿意度則達54.9%，兩項數據均較去年有所提升，反映運動環境改善帶動了參與率上升。在運動強度上，調查顯示113年民眾「運動時會喘會流汗」的比例達49.4%，較105年增加5.7個百分點。其中，女性提升幅度尤為顯著，比例從105年的36.3%增至44.6%，上升8.3個百分點，遠高於男性的2.8%增幅。調查顯示，穿戴式裝置科技仍是台灣健身趨勢中的領跑項目，居家健身與職場健康促進課程也備受關注。其中，113年新增的職場健康促進課程首次進入健身趨勢前五名，銀髮族運動課程排名則大幅躍升，顯示中高齡群體與退休族對運動需求的關注度日益增加。此外，運動科技如智慧手錶與心率監測器的普及，讓民眾能隨時掌握運動數據，進一步提高了運動效率與參與感。調查指出，有規律運動者的「自覺健康」比例為82.8%，比無運動者高出9.9個百分點；「自覺生活快樂」比例則達72.0%，高出10.4個百分點。規律運動不僅能提升身體健康，也能帶來心理上的滿足感，成為國人追求健康生活的重要基石。體育署表示，113年運動現況調查凸顯疫情後國人對健康的重視，未來將持續推動「運動i臺灣2.0計畫」，強化地方特色運動發展，並整合運動與健康促進資源，營造更多元且友善的運動環境，讓全民運動成為健康與快樂的共同語言。