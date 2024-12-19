我是廣告 請繼續往下閱讀

法國一名男子畢立可（Dominique Pelicot）犯下一樁駭人聽聞的性侵案件，他對自己的妻子下藥，又趁其不省人事時邀約數十名陌生人對妻子性侵，作案時間長達十年，甚至還把過程錄影拍攝下來。現年72歲的受害者吉賽爾出庭作證後，今（19）法院正式宣判吉賽爾前夫加重性侵罪名成立，判處最高刑度20年有期徒刑。根據法媒報導，這起震驚法國社會的性侵事件參與犯案被告高達50位，法國亞維儂法院審理期間認定，畢立可於2011至2020年間對吉賽爾多次下藥，使其失去意識後，竟邀請至少50名男子侵犯其妻子，部分被告在庭上辯稱「以為她在裝睡」，但法院認定這些行為構成加重性侵罪。與畢立可聯手犯案的一名被告馬勒夏（Jean-Pierre Marechal）也被判處12年有期徒刑，較檢方原求刑17年有所減輕。另有其他51名被告中，多數人因加重性侵或性侵罪被判有罪，僅有一人「加重性侵罪」不成立，但仍被判性侵罪成立。這起駭人聽聞的案件於2020年曝光，當時畢立可因在超市偷拍女性裙底被捕，警方搜索其電腦後發現數百段不堪入目的影片，不僅記錄妻子吉賽爾被性侵的過程，甚至還涉及其兩名女兒與媳婦的裸照。警方調查後確認50名參與性侵的男子身份，並對他們提起訴訟。在庭審中，吉賽爾首次公開作證，詳細描述得知真相後的震驚與痛苦。她表示，多年來曾以為自己身體狀況不佳只是健康問題，直到警方上門才揭露這場長達十年的噩夢。案件審理期間，吉賽爾毅然放棄匿名權，希望通過公開審理翻轉性侵受害者的弱勢地位，「將羞恥感丟回加害者身上」。吉賽爾在法庭上表示，「應該感到羞恥的人是他們，不是我」，她強調，性侵者並非僅出現在偏僻的深夜停車場，他們可能是家人、朋友甚至伴侶。她坦言，自己曾以為是一名幸福的女人，對丈夫的殘酷行為毫無察覺，如今生活被徹底摧毀。儘管如此，她堅持站出來作證，是為了讓更多受害者知道，可以勇敢發聲，將加害者繩之以法。法國司法部門對此案的重判受到廣泛關注，許多人權組織和受害者權益倡議者呼籲，以此案為契機，徹底檢討對性暴力案件的法律應對。